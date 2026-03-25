天氣｜今早潮濕沿岸有霧　日間大致天晴及炎熱　市區最高約28度

天文台今晨（3月25日）指出，廣東沿岸風勢微弱，本港今早天氣潮濕，橫瀾島的能見度曾下降至1,000米左右。天文台預測，本港地區今早部份時間多雲，沿岸有霧，最低氣溫約22度。日間大致天晴及炎熱，市區最高氣溫約28度，新界再高兩三度；今日相對濕度最高約95%，吹微風。天文台展望，本周餘下時間日間相當溫暖，早晚較為潮濕。



圖為截至3月25日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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未來一兩日早晚較為潮濕

天文台指出，廣東沿岸未來一兩日風勢微弱，日間相當溫暖，早晚較為潮濕，部份地區有霧。一股偏東氣流會在周末期間影響華南沿岸，該區雲量稍為增多。預料一道低壓槽會在下周初至中期為華南地區帶來不穩定天氣。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至3月25日凌晨0時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

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周六至下周四均有驟雨 下周一及周二炎熱

天文台的九天天氣預報顯示，明日（26日）至下周日（29日）均大致多雲，日間短暫或部份時間有陽光，同介乎22至27度。 其中明日早晚有一兩陣微雨，周五（27日）及周六（28日）料早上沿岸有薄霧；周六及周日有一兩陣驟雨。

下周一（30日）及下周二（31日）均大致多雲，有一兩陣驟雨，日間部份時間有陽光及炎熱，最低分別23及24度，最高分別28及29度。下周三（4月1日）及下周四（4月2日）大致多雲，有幾陣驟雨，最低分別23及22度，最高均為27度。