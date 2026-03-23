天文台料周三及周五市區最高28度　4月1日愚人節多雲有幾陣驟雨

【明天的天氣／天文台／HKO】受到高空反氣旋影響，天文台今日（3月23日）預測本港未來數日相當溫暖，市區日間氣溫（以天文台尖沙咀總部計）由今日至3月底，最高升至26至28度，周三（25日）及周五（27日）氣溫偏高，新界北再高兩三度。



天文台預料一道低壓槽會在下周初至中期為華南帶來不穩定天氣，有一兩陣驟雨，4月1日愚人節大致多雲，有幾陣驟雨。



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明天的天氣：早上有一兩陣微雨及部分地區能見度較低

天文台表示，高空反氣旋會在未來數日影響南海北部及廣東沿岸，該區日間相當溫暖，內陸地區炎熱，但一道雲帶會在星期四覆蓋廣東。

九天天氣預報，明日（24日）吹東風3至4級，大致多雲，早上有一兩陣微雨及部分地區能見度較低，日間部分時間有陽光，市區氣溫介乎22至27度。周三（25日）早晚部分時間多雲，初時沿岸有薄霧，日間大致天晴及炎熱，氣溫最高28度；天文台自動分區天氣預報顯示，周三下午3時，上水料升至31度，打鼓嶺由31度回落至30度。

周四（26日）氣溫相若，吹東風3至4級，大致多雲，有一兩陣微雨，日間部分時間天色明朗；周五（27日）吹東南風2至3級，大致多雲，早上沿岸有薄霧，日間部分時間有陽光及炎熱，最高28度，上水下午料先至30度。

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天文台3月23日下午4時半分更新九天天氣預報，預測至3月底氣溫全面上升。（天文台圖片）

偏東氣流周末影響華南 周六風力增強

天文台指一股偏東氣流會在周末期間影響華南沿岸，該區雲量稍為增多，預測周六（28日）風力增強，由吹微風2級，漸轉東風4級，離岸間中5級，大致多雲，日間短暫時間有陽光，稍後有一兩陣驟雨，市區氣溫介乎22至27度。下周日（29日）吹東至東南風4級，初時離岸間中5級，大致多雲，有一兩陣驟雨，日間短暫時間有陽光，氣溫相若。

天文台3月23日下午4時半分更新九天天氣預報，預測未來九日市區氣溫介乎22至28度，新界北再高兩三度。（天文台圖片）

下周一及二有幾陣驟雨 日間短暫時間有陽光

天文台預測下周一及二(3月30日及31日)市區氣溫介乎23至27度。周一吹南至東南風3至4級，大致多雲，有一兩陣驟雨，日間部分時間有陽光；周二吹南風3至4級，大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光。

下周三、4月1日為西方愚人節，天文台料氣溫也是介乎23至27度，吹南至東南風3至4級，大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光。

天文台3月23日下午4時半分更新九天天氣預報，預測未來九日相對濕度介乎65%至95%。（天文台圖片）