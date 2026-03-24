天文台料周六起連續6日驟雨　3.31市區最高氣溫29度或創今年新高

【明天的天氣／天文台／HKO】本港天氣持續暖和，今日下午市區氣溫上升至27度左右，新界再高兩三三度。天文台預測，廣東沿岸未來兩三日風勢微弱，日間相當溫暖，早晚較為潮濕，部份地區有薄霧。而本港下周二（31日）氣溫偏高，市區最高達29度，意味有機會再創今年新高。另外，天文台預測一道低壓槽會在下周初至中期為華南地區帶來不穩定天氣，本港自本周六起，會連續6日有驟雨。



天文台預測未來九天天氣日間相當溫暖，下周二（31日）市區氣溫達29度，料創今年新高。（資料圖片/倪清江攝）

天文台今日（24日）表示，預料廣東沿岸未來兩三日風勢微弱，日間相當溫暖，早晚較為潮濕，部份地區有薄霧。一股偏東氣流會在週末期間影響華南沿岸，該區雲量稍為增多。預料一道低壓槽會在下週初至中期為華南地區帶來不穩定天氣。

天文台預測的未來9天天氣預報，下周二（31日）市區氣溫料達到29度，相信是今年新高。(天文台網頁截圖)

周二最高氣溫29度

明日至周五期間，氣溫介乎22至28度，大致多雲，日間大致天晴及炎熱，或短暫時間有陽光。周五會有一兩陣驟雨。

到本周六起至下周四，連續6日有驟雨，日間短暫時間有陽光。其中，下周二（31日）最高氣溫升至29度。下周三及周四，最高氣溫回落至27度。

未來九天最高及最低相對濕度。（天文台網站截圖）