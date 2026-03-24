天文台料周六起連續6日驟雨 3.31市區最高氣溫29度或創今年新高
撰文：陶嘉心
出版：更新：
【明天的天氣／天文台／HKO】本港天氣持續暖和，今日下午市區氣溫上升至27度左右，新界再高兩三三度。天文台預測，廣東沿岸未來兩三日風勢微弱，日間相當溫暖，早晚較為潮濕，部份地區有薄霧。而本港下周二（31日）氣溫偏高，市區最高達29度，意味有機會再創今年新高。另外，天文台預測一道低壓槽會在下周初至中期為華南地區帶來不穩定天氣，本港自本周六起，會連續6日有驟雨。
天文台今日（24日）表示，預料廣東沿岸未來兩三日風勢微弱，日間相當溫暖，早晚較為潮濕，部份地區有薄霧。一股偏東氣流會在週末期間影響華南沿岸，該區雲量稍為增多。預料一道低壓槽會在下週初至中期為華南地區帶來不穩定天氣。
周二最高氣溫29度
明日至周五期間，氣溫介乎22至28度，大致多雲，日間大致天晴及炎熱，或短暫時間有陽光。周五會有一兩陣驟雨。
到本周六起至下周四，連續6日有驟雨，日間短暫時間有陽光。其中，下周二（31日）最高氣溫升至29度。下周三及周四，最高氣溫回落至27度。
天氣｜今早有一兩陣微雨 部份地區能見度較低 日間市區約27度天文台料周三及周五市區最高28度 4月1日愚人節多雲有幾陣驟雨天文台app下半年推韓國及泰國天氣資訊 將續增港人喜愛旅遊地點天文台2026年颱風預測｜台長：料4至7個熱帶氣旋襲港 全年氣溫高天氣｜今日大致天晴 日間市區約27度 新界再高兩三度