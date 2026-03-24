天氣｜今早有一兩陣微雨 部份地區能見度較低 日間市區約27度
撰文：蕭通
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天文台今晨（3月24日）指出，一股偏東氣流正影響廣東東部沿岸。本港今早部份地區能見度較低，橫瀾島的能見度下降至5,000米以下。此外，高空反氣旋正覆蓋南海北部。
天文台預測，本港地區今日大致多雲，早上有一兩陣微雨，部份地區能見度較低，最低氣溫約22度。日間部份時間有陽光及相當溫暖，市區最高氣溫約27度，新界再高一兩度；吹輕微至和緩偏東風。天文台展望，明日（25日）日間大致天晴及炎熱星期四（26日）大致多雲。
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未來數日相當溫暖 內陸地區炎熱
天文台指出，高空反氣旋會在未來數日影響南海北部及廣東沿岸，該區日間相當溫暖，內陸地區炎熱，但一道雲帶會在星期四（26日）覆蓋廣東。一股偏東氣流會在周末期間影響華南沿岸，該區雲量稍為增多。預料一道低壓槽會在下周初至中期為華南帶來不穩定天氣
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周六至下周三均有驟雨
天文台的九天天氣預報顯示，明日（25日）早晚部份時間多雲，初時沿岸有薄霧，日間大致天晴及炎熱，料介乎22至28度。周四（26日）大致多雲，有一兩陣微雨，料在22至27度之間。周五（27日）大致多雲，早上沿岸有薄霧，日間部份時間有陽光及炎熱，料介乎22至28度。
周六（28日）及下周日（29日）料大致多雲，日間短暫時間有陽光，有一兩陣驟雨，最低均為22度，最高分別27及26度。下周一（30日）至下周三（4月1日）均大致多雲及有驟雨，同介乎23至27度。
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