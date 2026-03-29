復活節清明節天氣｜天文台料低壓槽壓境　5日長假有驟雨及雷暴

【天文台／HKO／明天的天氣／復活節天氣／清明節天氣／愚人節】一連五日「復活節清明節黃金周」本周五（4月3日）開始，不過按天文台今日（3月29日）最高的預測，本周將先後受到兩道低壓槽影響，在「黃金周」前四日有驟雨及雷暴，直至下周二（4月7日）假期最後一日，天色才會明朗。



4月5日為清明節，有孝子賢孫趁3月29日星期日，到將軍澳墳場拜祭先人。（湯致遠攝）

4月5日為清明節，有孝子賢孫趁3月29日星期日，到將軍澳墳場拜祭先人。（湯致遠攝）

4月5日為清明節，有孝子賢孫趁3月29日星期日，到將軍澳墳場拜祭先人。（湯致遠攝）

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天文台3月29日上午11時半更新九天天氣預報，預測未來九日會受到兩道低壓槽影響，復活節及清明節假期有幾和雷暴。（天文台圖片）

明天的天氣：天氣炎熱 有一兩陣驟雨

天文台表示，受偏南氣流影響，明日（3月30日）廣東沿岸天氣炎熱，市區氣溫（以天文台尖沙咀總部計）介乎24至29度，吹南風4級，高地5級，部分時間有陽光，有一兩陣驟雨。

第一道低壓槽壓境 料周二稍後有幾陣驟雨及雷暴

天文台預測一道低壓槽會在隨後一兩日影響廣東，該區會有驟雨及雷暴，預測周二（3月31日）吹南風3至4級，高地5級，氣溫介乎24至28度，大致多雲，日間短暫時間有陽光，稍後有幾陣驟雨及雷暴。

天文台3月29日上午11時半更新九天天氣預報，預測未來九日市區氣溫介乎23至29度。（天文台圖片）

周三愚人節下午部分時間天色明朗 周四長假前夕短暫時間有陽光

到周三（4月1日）「愚人節」轉吹東至東北風3至4級，大致多雲，有幾陣驟雨，下午部分時間天色明朗；周四（4月2日）「黃金周」前夕，吹大致多雲，有一兩陣驟雨，下午短暫時間有陽光。

天文台3月29日上午11時半更新九天天氣預報，預測清明節前後相對濕度升至95%。（天文台圖片）

復活節清明節前四吹南風 相對濕度最高95%

「復活節清明節黃金周」本周五（4月3日）開始，天文台料期內市區氣溫最低23至24度，最高27至28度；不過清明時節前後吹南風，濕度偏高，料相對濕度下限75%至80%，上限95%，十分潮濕。

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周五稍後至周六大幾陣雷暴

天文台指受到另一道低壓槽影響，「黃金周」期內天氣甚差。天文台料周五「耶穌受難節」大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光，稍後局部地區有雷暴；周六（4月4日）「耶穌受難節翌日」兼兒童節當日多雲，間中有驟雨及幾陣雷暴。

4月5日為清明節，有孝子賢孫趁3月29日星期日，到將軍澳墳場拜祭先人。（湯致遠攝）

4月5日為清明節，有孝子賢孫趁3月29日星期日，到將軍澳墳場拜祭先人。（湯致遠攝）

4月5日為清明節，有孝子賢孫趁3月29日星期日，到將軍澳墳場拜祭先人。（湯致遠攝）

清明節天氣：有幾陣驟雨 初時局部地區有雷暴

到下周日（4月5日）清明節，天文台料吹南風4級，間中5級，大致多雲，有幾陣驟雨，初時局部地區有雷暴；下周一（4月6日）「復活節星期一」兼清明節補假，料大致多雲，有幾陣驟雨。日間短暫時間有陽光，稍後有幾陣雷暴；下周二（4月7日）轉吹東至東北風4級，離岸間中5級，大致多雲，有一兩陣驟雨，日間部分時間天色明朗。