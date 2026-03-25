天文台錄30度創今年新高　觀塘氣象站錄30.9度破該站最高3月紀錄

【天文台/天氣/明日的天氣】廣東沿岸近日風勢微弱，天色大致良好。天文台指，本港今午（25日）炎熱，多區氣溫上升至30度或以上。天文台錄得最高氣溫30.0度，超越上周四（19日）的28.1度，再創今年以來最高紀錄。另外，觀塘最高氣溫錄得30.9度，打破該氣象站自設立以來最高3月紀錄。



天文台預計，較潮濕的偏東氣流會在未來兩三日影響廣東東部沿岸，明日本港有一兩陣微雨，氣溫介乎22至26度；吹微風，漸轉吹和緩東至東南風。



天文台指，本港今午（25日）炎熱，天文台錄得最高氣溫30.0度，再創今年以來最高紀錄。（資料圖片／倪清江攝）

各區今日錄得的最高氣溫。（天文台網頁截圖）

天文台指，今日香港大部份地區氣溫都上升至28度或以上，截至下午5時半，天文台總部錄得最高氣溫30.0度，再次突破今年最高紀錄，亦是自有紀錄以來在3月錄得的第五高紀錄。另外，觀塘今日錄得最高氣溫30.9度，是該氣象站設立以來在3月錄得的最高紀錄；大老山氣象站錄得的27.8度亦追平該站的最高3月紀錄。

展望未來天氣，天文台指，較潮濕的偏東氣流會在未來兩三日影響廣東東部沿岸，部份地區有薄霧，日間溫暖。隨着偏南氣流在下週初逐漸影響華南沿岸，該區天氣炎熱，亦有一兩陣驟雨。預料一道低壓槽會在下周於華南一帶徘徊並帶來不穩定天氣，內陸地區有雷暴。

天文台3月25日下午四時半更新的九天天氣預報。（天文台網頁截圖）

天文台3月25日下午四時半更新的九天天氣預報。（天文台網頁截圖）

天文台九天天氣預報顯示，明日氣溫介乎22至26度；早上局部地區能見度較低。日間部份時間天色明朗；漸轉多雲，有一兩陣微雨。周五最高氣溫升一度；大致多雲。早上沿岸有薄霧，日間部份時間有陽光。周六起連續7日預料均有驟雨，氣溫介乎22至29度，3月30日至4月2日連續4日日間炎熱。