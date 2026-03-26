出門帶傘｜偏南氣流影響華南沿岸 天文台料周六起連續8日驟雨
撰文：陶嘉心
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【明天的天氣／天文台／HKO】一股較潮濕的偏東氣流正影響廣東東部沿岸。天文台指，偏南氣流會在下周初逐漸影響華南沿岸，該區天氣炎熱，亦有幾陣驟雨。預料低壓槽會在下周為華南帶來不穩定天氣。據天文台九天天氣預報，周六（26日）起連續八日有驟雨。
天文台今日（26日）表示，一股較潮濕的偏東氣流會在未來一兩日影響廣東東部沿岸，部分地區有薄霧。偏南氣流會在下周初逐漸影響華南沿岸，該區天氣炎熱，亦有幾陣驟雨。預料低壓槽會在下周為華南帶來不穩定天氣，內陸地區有雷暴。
據天文台九天天氣預報，明日（27日）氣溫介乎23至29度，吹東至東南風2至3級，大致多雲。早上有一兩陣微雨，沿岸有薄霧，日間部分時間有陽光。其後周六（28日）起至下周六（4日）連續八日皆有驟雨，其中下周一（30日）至周四（4月2日）最高氣溫升至29度。隨後兩日最高氣溫則回落至28度。
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