天文台一度發出雷暴警告　預料本港周一初時有雷暴

【天文台／HKO／明天的天氣／雷暴】一道雷雨帶今日（29日）傍晚影響廣東地區，廣東多地發佈冰雹預警，佛山、肇慶更料或出現龍捲風。雷雨帶晚上向南移向珠江口一帶，天文台發出雷暴警告，預料香港有幾陣雷暴，有效時間延長至晚上22時30分。



天文台預測今晚大致多雲，有幾陣驟雨，初時有雷暴。明早（30日，星期一）最低氣溫約23度，日間部分時間有陽光及炎熱，市區最高氣溫約28度，新界再高一兩度。吹和緩南至東南風，高地風勢清勁。



天文台3月29日冕上19:06雷達圖顯示，一帶夾離強對流的雷雨帶正南下移向珠江口。（天文台圖片）

【20:45】天文台提早取消雷暴警告。

【20:00】雷暴警告有效時間延長至晚上22時30分，預料香港有幾陣雷暴。

【18:45】天文台表示，一股潮濕的偏南氣流正逐漸影響廣東沿岸。此外，一道雷雨帶正影響廣東地區。預料一道低壓槽會在晚間於華中一帶形成。

【18:18】天文台發出雷暴警告，有效時間至晚上20時30分，預料香港有幾陣雷暴。

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天文台今日表示，一道低壓槽會在未來一兩日靠近廣東沿岸，該區有驟雨及雷暴。隨著該低壓槽減弱，本周中期華南沿岸天色較為明朗。預料另一道低壓槽會在復活節及清明節假期為華南帶來不穩定天氣。

天文台3月29日下午4時半更新九天天氣預報，預測未來九日會受到兩道低壓槽影響，復活節及清明節假期有幾和雷暴。（天文台圖片）

明天的天氣：有幾陣驟雨 初時有雷暴 日間部分時間有陽光

天文台表示，受偏南氣流影響，明日（3月30日）廣東沿岸天氣炎熱，市區氣溫（以天文台尖沙咀總部計）介乎23至28度，吹南風4級，高地5級，大致多雲，有幾陣驟雨，初時有雷暴，日間部分時間有陽光。

天文台3月29日下午4時半更新九天天氣預報，預測未來九日市區氣溫介乎23至28度。（天文台圖片）

天文台3月29日下午4時半更新九天天氣預報，預測清明節前後相對濕度升至95%。（天文台圖片）

3月29日，肇慶市高要區南岸街道科德社區銀星村出現冰雹。（影片截圖）