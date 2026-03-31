天文台料復活節清明節長假首4日有狂風雷暴　下周四炎熱最高30度

【天文台／HKO／明天的天氣／清明節天氣／復活節天氣／愚人節】一連五日的復活節和清明節黃金周本周五 ( 4月3日）開始，天文台今日（3月31日)更新天氣預測，料期間天氣甚差，會由周五稍後開始驟雨較多，局部地區有狂風雷暴；到周六及下周一（4月4日及6日）有幾陣狂風雷暴，要到下周二 ( 4月7日)長假最後一日雨勢才減弱，日間部分時間天色明朗。



長假期內市區氣溫（以天文台尖沙咀總部計）每日最高27、28度，在假期後會再上升，料下周四（4月9日）升至30度，挑戰今日最高氣溫紀錄。



天文台3月30日早上一度發出黃色暴雨警告，在荃灣街市附近，行人都有帶雨傘外出。（湯致遠攝）

天文台3月30日早上一度發出黃色暴雨警告，在荃灣街市附近，行人都有帶雨傘外出。（湯致遠攝）

明日的天氣：有一兩陣驟雨 短暫時間有陽光

天文台表示，一股偏東氣流會在未來一兩日影響華南沿岸，該區天色較為明朗，但仍有幾陣驟雨。預測本港明日（4月1日）「愚人節」吹東至東北風3至4級，大致多雲，有一兩陣驟雨，日間短暫時間有陽光；市區早晚氣溫較低，只有22度，日間最高27度。到周三（2日）風力稍增，吹東至東南風4級，離岸及高地5級，大致多雲，有幾陣驟雨，日間部分時間天色明朗，氣溫較低，介乎22至26度。

天文台3月30日早上一度發出黃色暴雨警告，在荃灣街市附近，行人都有帶雨傘外出。（湯致遠攝）

一道低壓槽間周五南下 復活節及清明節假期有驟雨及狂風雷暴

復活節和清明節黃金周五 (3日）開始，天公不造美，要郊遊和拜山市民特別留意天氣變化。天文台科學主任（胡灼權 黃子鈞 黃浩宜 鍾欣樺 楊逸朗）昨日在網頁「天氣隨筆」發表題為《春初的強對流天氣》文章指出，預料一道低壓槽會在星期五復活節假期首日「耶穌受難節」稍後，至星期日（5日）清明節影響廣東沿岸，配合持續活躍影響華南的中層西風波動，加上屆時高空輻散位置更為接近廣東沿岸，因此亦有可能出現顯著降雨及雷暴。

天文台今日指出，受低壓槽持續影響，復活節及清明節假期華南天氣不穩定，間中有驟雨及狂風雷暴。

天文台預測3月31日稍後廣東沿岸有可能出現雷暴。（天文台圖片）

天文台周五稍後局部地區有狂風雷暴 周日清明節稍後狂風雷暴

九天天氣預報顯示，天文台預測周五（3日，耶穌受難節）吹南風4至5級，高地間中6級；大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光，稍後驟雨較多，局部地區有狂風雷暴，市區氣溫回升至介乎24至28度。

周六（4日，耶穌受難節翌日兼兒童節）吹南至東南風4級；多雲，有驟雨，初時有幾陣狂風雷暴。到下周日（5日）清明節天氣仍甚差，吹東南風4級，高地5級；大致多雲，有幾陣驟雨，稍後驟雨較多及有幾陣狂風雷暴。惡劣天氣延續至下周一（6日，復活節星期一及清明節補假），料吹南至東南風4至5級，高地間中6級；多雲，間中有驟雨及幾陣雷暴。

天文台3月31日上午11時半更新九天天氣預報，預測受低壓槽持續影響，復活節及清明節假期有狂風雷暴。（天文台圖片）

下周二料天色好轉 日間部分時間天色明朗

天文台預測要下周二（7日，復活節星期一補假）天色才會好轉，料吹南至東南風4級，離岸及高地5級；大致多雲，有一兩陣驟雨，日間部分時間天色明朗。

其後到下周三（8日）吹南至東南風4級，離岸及高地5級，短暫時間有陽光，有一兩陣驟雨；下周四（9日)吹南風4級，部分時間有陽光。

各個電腦模式對4月3日至5日珠江口一帶的雨量預測仍存在分歧。（天文台圖片）

天文台3月31日上午11時半更新九天天氣預報，預測未來九日市區氣溫介乎22至30度。（天文台圖片）

氣溫逐漸上升 下周四市區最高30度或平今年最高

九天天氣預報顯示，明日及周四（1及2日）市區氣溫最低22度，復活節清明節長假期間天氣雖然較差，但最低也有23、24度，最高27、28度；到下周三升至29度下周四最高30度，挑戰3月25日錄得今年暫時最高30度紀錄。

天文台3月31日上午11時半更新九天天氣預報，預測清明節前後相對濕度升至95%。（天文台圖片）

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