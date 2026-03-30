天文台料低壓槽與西風槽周二匯合　珠江口或現「石湖風」夾雜冰雹

【天文台／HKO／明天的天氣／冰雹／石湖風／颮線／黃雨／清明節天氣／復活節天氣】天文台今早（3月30日）發出黃色暴雨警告，預測明日（3月31日）天氣也變化大，預料低壓槽會在明日逐漸靠近廣東沿岸，而西風槽亦會在明日稍後東移並加深至沿岸地區，兩者匯合會加劇大氣不穩定性，如配合垂直風切變及其他中尺度氣象條件，更有可能出現俗稱「石湖風」的颮線等強對流天氣，雷雨伴隨強陣風或猛烈陣風有機會移近珠江口一帶，有時甚至夾雜冰雹。



本周五至下周二（4月3日至7日）為一連五日的「復活節及清明節連同補假」黃金周。天文台預測周五「耶穌受難節」稍後局部地區有雷暴，周六（4月4日）「耶穌受難節翌日」兼兒童節有驟雨及雷暴。下周日（4月5日）為清明節，料有幾陣驟雨，稍後驟雨較多及有幾陣雷暴，孝子賢孫拜山宜趁早。



近兩日現強對流天氣 廣州和肇慶落冰雹

天文台科學主任（胡灼權 黃子鈞 黃浩宜 鍾欣樺 楊逸朗）今日（30日）在網頁「天氣隨筆」發表題為《春初的強對流天氣》文章，指出過去一兩日華南內陸受大氣中層的南支西風波動和高層輻散影響，出現強對流天氣。其中昨日（3月29日）廣州海珠區曾錄得每小時超過80毫米的暴雨，肇慶和佛山受達颶風級的猛烈陣風吹襲，而廣州和肇慶更有冰雹報告；而南支西風波動今日（3月30日）南探並影響沿岸地區，與其相關的強雷雨區今日影響珠江口一帶。

流浮山今早錄得時速120公里陣風

本港方面，天文台於上午10時發出黃色暴雨警告。在強雷雨區橫過本港期間，大美督錄得每小時90公里的猛烈陣風，而流浮山陣風更達每小時120公里。大埔附近有樹木倒塌，樹枝橫亙在行車線上。

3月30日上午10時左右流浮山及大美督錄得猛烈陣風。（天文台圖片）

低壓槽遇西風槽加劇大氣不穩定 可能出現颮線、甚至夾雜冰雹

科學主任表示，預料現時位於華南北部的低壓槽會在明日（3月31日）逐漸靠近廣東沿岸，而另一大氣中層的西風槽亦會在明日稍後東移並加深至沿岸地區。在《淺談香港的暴雨產生機制》一文介紹過，地面低壓槽有利氣流匯聚及上升，低層的西南急流與中層西風槽加劇大氣不穩定性，如配合垂直風切變及其他中尺度氣象條件，更有可能出現俗稱「石湖風」颮線等強對流天氣，雷雨伴隨強陣風或猛烈陣風有機會移近珠江口一帶，有時甚至夾雜冰雹。

預報顯示廣東沿岸星期二稍後可能出現雷暴

不過科學主任指出，這類中尺度天氣系統的出現有隨機性，其出現時間及影響地點仍有不確定性。利用歐洲電腦模式集成預報系統輸出製作的「潛在雷暴區域」，預報顯示廣東沿岸在星期二稍後有機會出現雷暴。

天文台料本周中期該低壓槽會減弱，而且中層西風槽會遠離，但受偏東氣流影響，屆時華南沿岸仍有幾陣驟雨，短暫時間有陽光。

天文台預測3月31日的天氣形勢。（天文台圖片）

明天的天氣：有幾陣驟雨 日間短暫時間有陽光

天文台預測明日（3月31日）吹南風3至4級，高地5級，市區氣溫（以天文台尖沙咀總部計）介乎23至28度；大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光，稍後驟雨較多及有幾陣狂風雷暴。

周三（4月1日）「愚人節」吹東至東北風3至4級，氣溫介乎22至28度；大致多雲，有一兩陣驟雨，日間短暫時間有陽光。到周四（4月2日）吹東至東南風4級，離岸及高地5級，氣溫介乎23至27度，大致多雲，有幾陣驟雨，日間部分時間天色明朗。

天文台3月30日下午4時半更新九天天氣預報，預測未來九日會受到兩道低壓槽影響，復活節及清明節假期有幾陣驟雨和雷暴。（天文台圖片）

天文台3月30日下午4時半更新九天天氣預報，預測未來九日市區氣溫介乎22至28度。（天文台圖片）

天文台3月30日下午4時半更新九天天氣預報，預測清明節前後相對濕度升至95%。（天文台圖片）

低壓槽周五至周日清明節再次影響廣東沿岸 可能顯著降雨及雷暴

不過，預料低壓槽會在星期五（4月3日）復活節假期首日「耶穌受難節」稍後，至星期日（4月5日）清明節再次影響廣東沿岸，配合持續活躍影響華南的中層西風波動，加上屆時高空輻散位置更為接近廣東沿岸，因此亦有可能出現顯著降雨及雷暴。但現時電腦模式對這次天氣過程發生的具體時間及位置仍有分歧。

天文台預測3月31日稍後廣東沿岸有可能出現雷暴。（天文台圖片）

腦模式對4月3日至5日珠江口一帶的雨量預測仍存在分歧。（天文台圖片）

料長假首日稍後局部地區有雷暴 第二日有驟雨及雷暴

本周五至下周二（4月3日至7日）為一連五日的「復活節及清明節連同補假」黃金周。天文台預測周五「耶穌受難節」吹南風4級，高地5級，大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光，稍後局部地區有雷暴。到周六（4月4日）「耶穌受難節翌日」兼兒童節，吹南至東南風4級，多雲，有驟雨及雷暴，市區氣溫介乎24至27度，與周五相若。

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周日清明節拜山要早 料稍後驟雨較多及有幾陣雷暴

下周日（4月5日）為清明節，但料天氣甚差，孝子賢孫拜山要留意天氣，天文台料吹南至東南風4級，大致多雲，有幾陣驟雨，稍後驟雨較多及有幾陣雷暴。下周一（4月6日）吹南至東南風4級，高地5級，多雲，間中有驟雨及幾陣雷暴；下周二（4月7日）吹南至東南風4級，離岸及高地5級，大致多雲，有一兩陣驟雨，日間部分時間天色明朗。下周日至二市區氣溫料介乎24至28度。

下周三長假後首個上班日，天文台料天氣好轉，吹南至東南風4級，離岸及高地5級，大致多雲，有一兩陣驟雨，日間短暫時間有陽光。

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