天文台：今年3月異常溫暖　總雨量較正常值多逾一倍

香港今年3月天氣遠較正常溫暖，且主要由於3月3日至4日高空擾動帶來的降雨，3月遠較正常多雨，總雨量為154.4毫米，是正常值75.3毫米的一倍以上。本年首3個月的累積雨量為199.2毫米，較同期正常值147.4毫米多約35%。



▼3月4日 市區清涼有雨▼



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圖為2026年3月份天氣數字與平均數字的比較。（政府新聞處圖片）

全月總日照時間較正常值多65%

天文台指出，3月全月總日照為165.0小時，較正常值100.0小時多65%。由於日照較多，3月平均氣溫21.5度，較其正常值高2.0度，是有紀錄以來3月份第二高；平均最高氣溫24.5度，較其正常值高2.6度，是有紀錄以來3月份第三高；平均最低氣溫19.6度，較正常值高2.0度，是有紀錄以來3月份第五高。

▼3月8日 市民帶小朋友及寵物到西九公園享受春日▼



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3月3日至4日部份地區雨量逾100毫米

天文台指出，受一股偏南氣流及一道雲帶影響，3月首兩日本港大致多雲，有一兩陣雨及沿岸有霧。此外，一道冷鋒於3月2日晚上橫過廣東沿岸，為本港帶來驟雨，局部地區有狂風雷暴，部分地區錄得約30毫米雨量。受隨後的東北季候風影響，3日早上較涼，天文台氣溫更於4日早上降至全月最低的15.4度。與此同時，高空擾動亦於3月3日至4日為本港帶來驟雨，而雨勢有時較大，九龍、將軍澳及大嶼山部分地區於這兩日錄得超過100毫米雨量。