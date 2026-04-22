冷鋒｜天文台特別天氣提示：周四氣溫逐步下降有雷暴　周五雨勢大

【天文台／HKO／明天的天氣／五一黃金周天氣／狂風雷暴／暴雨警告／勞動節】天文台今午（22日）4時40分發特別天氣提示指，預料現時位於廣東內陸的一道冷鋒會在明日（23日）日間橫過沿岸地區，屆時該區驟雨會逐漸增多及有幾陣狂風雷暴。



受隨後的東北季候風影響，明日香港氣溫將會逐步下降至午夜約23度，而受高空擾動影響，星期五（24日）本港雨勢較大，市區最低氣溫約20度，新界再低一兩度，籲市民請留意未來一兩日天氣轉為不穩定，以及氣溫明顯下降。



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明天的天氣：日間驟雨逐漸增多及有幾陣狂風雷暴

天文台今較早前指，一股偏南氣流正影響廣東沿岸，預測今日各區普遍升至30度或以；現時位於華南北部的一道冷鋒會在明日（23日）橫過沿岸地區，受隨後的東北季候風影響，廣東地區未來一兩日氣溫下降；同時高空擾動會為該區帶來大驟雨及狂風雷暴。

九天天氣預報顯示，預測明日吹南風4級，漸轉東北風4級；大致多雲，有幾陣驟雨，日間驟雨逐漸增多及有幾陣狂風雷暴，稍後氣溫下降，市區介乎23至27度。

天文台預測周五（24日）吹東至東北風4級，多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，雨勢有時較大；天氣稍涼，料市區介乎20至23度，上下限均比天文台昨日（21日）預測下調一度。

天文台4月22日上午11時半更新九天天氣預報，料冷鋒23日橫過廣東沿岸地區，本港氣溫急降，23及24日有幾陣狂風雷暴。（天文台圖片）

天文台4月22日上午11時半更新九天天氣預報，料未來九日市區氣溫介乎20至30度。（天文台圖片）

周五早上清涼 多數降至19度 打鼓嶺低見17度

天文台自動分區天氣預報顯示，市區氣溫（以天文台尖沙咀總部計）明日日間最高27度，隨着冷鋒過境，下午開始下降，到深夜降至23度；周五凌晨時分再逐漸下降，到早上7時，市區氣溫降至20度。

周五早上7時各區多數降至19度，石崗及上水料只有18度，北區打鼓嶺將跌至17度。各區日間氣溫回升至2字頭。

天文台自動分區天氣預報顯示，4月24日早上天文台總部氣溫料降至20度，新界地區再低一兩度，而北區打鼓嶺將跌至17度。 (天文台圖片)

天文台4月22日上午11時半更新九天天氣預報，料未來九日相對濕度最高為90%至95%。（天文台圖片）

周末至下周初天色稍為好轉 日間部分時間有陽光

天文台料隨着高空擾動遠離，周末至下周初廣東沿岸天色稍為好轉，預測周六（25日）吹東至東北風4級，間中5級，大致多雲，有幾陣驟雨，下午短暫時間有陽光，市區氣溫回升至介乎21至25度；周日（26日）吹東風3至4級，部分時間有陽光，氣溫最高28度；下周一（27日）天氣相若，吹東至東南風3級，大致多雲，日間部分時間有陽光，稍後有幾陣驟雨，氣溫介乎24至28度。

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天文台料下周二至四有狂風雷暴 5.1大致多雲、有幾陣驟雨

天文台預料一道低壓槽會在下周中期為華南帶來不穩定天氣，下周二（28日）起持續有雨，一連四日市區氣溫介乎24至27、28度。

九天天氣預報顯示，下周二吹東至東南風3至4級，大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，稍後驟雨較多。下周三（29日）天氣更差，吹南至東南風4級，高地5級，大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴；下周四（30日）吹南至東南風4級，高地5級，大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。

到下周五（5月1日）勞動節假期兼內地五一黃金周首日，天文台料吹南至東南風4級，高地5級，大致多雲，有幾陣驟雨。

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