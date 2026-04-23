冷鋒｜天文台提示：日間驟雨漸增有狂風雷暴 逐步降溫至午夜23度
撰文：蕭通
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天文台（4月23日）凌晨發出特別天氣提示稱，預料現時位於廣東內陸的一道冷鋒會在今日日間橫過沿岸地區，屆時該區驟雨會逐漸增多及有幾陣狂風雷暴。受隨後的東北季候風影響，今日本港氣溫將會逐步降至午夜約23度。受高空擾動影響，明日（24日）本港雨勢較大，市區最低氣溫約20度，新界再低一兩度。市民請留意今明兩日天氣轉為不穩定，以及氣溫明顯下降。
天文台指出，冷鋒正為廣東內陸帶來驟雨，今早該區氣溫普遍較昨日低4至6度。天文台預測，本港地區今日大致多雲，有幾陣驟雨，吹和緩偏南風。日間最高氣溫約27度，漸轉吹東北風，氣溫逐步下降。天文台展望，星期六（25日）早上天氣仍然稍涼，驟雨減少。星期日（26日）部份時間有陽光。
▼3月4日 市區清涼有雨▼
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下周初天色稍為好轉 周中料受低壓槽影響
天文台指出，一道冷鋒會在今日日間橫過沿岸地區。受隨後的東北季候風影響，廣東地區今明兩日氣溫下降。同時，高空擾動會為該區帶來大驟雨及狂風雷暴。隨著高空擾動遠離，周末至下周初廣東沿岸天色稍為好轉。預料一道低壓槽會在下周中期為華南帶來不穩定天氣。
▼天文台九天天氣預報▼
▼4月4日上午 黃色暴雨警告下多區大雨▼
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明日雨勢有時較大最低20度 周六仍然稍涼
天文台的九天天氣預報顯示，除下周日（26日）以外，明日（23日）至下周五（5月1日）均有驟雨。其中，明日多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，雨勢有時較大；天氣稍涼，氣溫跌至20至23度。 周六（25日）大致多雲，初時有幾陣驟雨。下午短暫時間有陽光，氣溫在21至25度之間。下周日（26日）部份時間有陽光，氣溫回升至23至28度。
下周一（27日）至下周五均大致多雲，最低氣溫均24度，最高約27及28度。其中，下周一料稍後有幾陣驟雨。下周二（28日）及下周四（30日）有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。下周三（29日）則除間中有驟雨，並有幾陣狂風雷暴。下周五則料有幾陣驟雨。
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