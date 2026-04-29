最新天氣消息｜天文台放工時間發特別提示　有雷雨區逼近本港

【天文台／HKO／明天的天氣／五一黃金周天氣／狂風雷暴／暴雨警告】天文台今日（29日）下午再發特別天氣提示，指與冷鋒相關的雷雨區正影響珠江口一帶，預料本港未來一兩小時部分地區雨勢較大，預料高達每小時70公里或以上的強陣風繼續吹襲大嶼山、香港島及九龍。



▼4月29日天氣情況▼

4月29日下午4時至5時再有雷雨區橫過本港，尖沙咀落驟雨。無帶雨傘的行人十分狼狽，有人用手遮頭，明顯無補於事。（黃寶瑩攝）

4月29日下午4時至5時再有雷雨區橫過本港，尖沙咀落驟雨。無帶雨傘的行人十分狼狽，有人用膠袋遮頭防被淋濕。（黃寶瑩攝）

4月29日下午4時至5時再有雷雨區橫過本港，尖沙咀落驟雨。無帶雨傘的行人十分狼狽，有人用膠袋或斜揹袋遮頭，不過衣服還是濕了。（黃寶瑩攝）

4月29日下午4時至5時再有雷雨區橫過本港，尖沙咀落驟雨。無帶雨傘的行人十分狼狽，有人用紙袋遮頭免被弄濕。（黃寶瑩攝）

天文台4月29日下午16:42雷達圖顯示，香港以西珠江口雷雨區正向東逼近本港。（天文台圖片）

【19:00】雷暴警告有效時間終止。

【17:30】天文台：預料強陣風繼續吹襲大嶼山、香港島及九龍。如身處室外，請盡快到安全地方躲避。

【17:30】雷暴警告有效時間延長至今日下午7時正，天文台預料大嶼山、香港島及九龍有幾陣狂風雷暴。預料高達每小時70公里或以上的強陣風繼續吹襲大嶼山、香港島及九龍。

【17:05】天文台：預料強陣風吹襲香港。如身處室外，請盡快到安全地方躲避。

【16:45】天文台：與冷鋒相關的雷雨區正影響珠江口一帶。預料本港未來一兩小時部分地區雨勢較大。市民請提高警惕。

【16:38】天文台發出之雷暴警告。

4月29日下午4時至5時再有雷雨區橫過本港，尖沙咀落驟雨。無帶雨傘的行人十分狼狽，有女士用手袋遮頭免被弄濕。（黃寶瑩攝）

4月29日下午4時至5時再有雷雨區橫過本港，尖沙咀落驟雨。無帶雨傘的行人十分狼狽，有女士用紙皮擋雨，但上衣仍然被弄濕。（黃寶瑩攝）

4月29日下午4時至5時再有雷雨區橫過本港，尖沙咀落驟雨。（黃寶瑩攝）

天文台4月29日早上11:48雷達圖顯示，香港以南的強雷雨區正逐漸發展，預料會在未來兩三小時影響本港。（天文台圖片）

【12:45】天文台取消黃色暴雨警告信號。

【11:45】天文台指，與高空擾動相關的強雷雨區持續影響本港。是否需要發出紅色暴雨警告信號要視乎該雷雨區的發展。

【11:35】天文台再度發出黃色暴雨警告信號。

【11:25】天文台特別天氣提示：未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響。

【11:18】天文台特別天氣提示：香港以南及珠江口一帶持續有強雷雨區發展，預料未來兩三小時本港雨勢有時頗大。

【10:15】天文台預料強陣風吹襲香港。如身處室外，請盡快到安全地方躲避

【10:15】天文台：位於香港以南的強雷雨區正逐漸發展，預料會在未來兩三小時影響本港，本港下午雨勢有時頗大。市民請提高警惕。

一個雷雨區4月29日凌晨由西向東橫過香港，本港頻現閃電。圖為05:03至05:38在西九拍攝維港西面閃電爆閃情況。（Chung Ming Lee拍攝／Facebook專頁社區天氣觀測計劃 CWOS圖片）

一個雷雨區4月29日凌晨由西向東橫過香港，本港頻現閃電。圖為05:03至05:38在西九拍攝維港西面閃電爆閃情況。（Chung Ming Lee拍攝／Facebook專頁社區天氣觀測計劃 CWOS圖片）

一個雷雨區4月29日凌晨由西向東橫過香港，本港頻現閃電。圖為05:03至05:38在西九拍攝維港西面閃電爆閃情況。（Chung Ming Lee拍攝／Facebook專頁社區天氣觀測計劃 CWOS圖片）

一個雷雨區4月29日凌晨由西向東橫過香港，本港頻現閃電。圖為05:03至05:38在西九拍攝維港西面閃電爆閃情況。（Chung Ming Lee拍攝／Facebook專頁社區天氣觀測計劃 CWOS圖片）

一個雷雨區4月29日凌晨由西向東橫過香港，本港頻現閃電。圖為05:03至05:38在西九拍攝維港西面閃電爆閃情況。（Chung Ming Lee拍攝／Facebook專頁社區天氣觀測計劃 CWOS圖片）

天文台4月29日早上10:00雷達圖顯示，位於珠江口一帶的強雷雨區正逐漸向東發展，逼近本港。（天文台圖片）

【09:45】天文台特別天氣提示：位於珠江口一帶的強雷雨區正逐漸向東發展，預料未來兩三小時本港驟雨逐漸增多，下午雨勢有時頗大。

【09:45】天文台指與高空擾動相關的雷雨正影響廣東內陸及珠江口一帶。此外，位於廣東北部的冷鋒正逐漸向南移動，預料會在下午稍後橫過沿岸地區。

天文台4月29日早上9時45分更新九天天氣預報，預測未來九日天氣變化大，有明顯降溫，五一黃金周期間有驟雨及雷暴。(天文台圖片)

4月29日截至早上10時各區累積雨量。(天文台圖片)

【06:30】天文台：雷暴警告有效時間終止。

【04:15】天文台：雷暴警告有效時間延長至上午6時30分。

【03:46】天文台：雖然暴雨警告已經取消，但市民仍須警覺有關河道氾濫可能帶來的危險。

【03:46】天文台：今早九龍及大嶼山部份地區的雨量超過20毫米。

一個雷雨區4月29日凌晨由西向東橫過香港，本港頻現閃電。圖為02:46攝於粉嶺。（FU Ching Tak拍攝／Facebook專頁社區天氣觀測計劃 CWOS圖片）

一個雷雨區4月29日凌晨由西向東橫過香港，本港頻現閃電。圖為02:56攝於大埔。（Wai LI Lam拍攝／Facebook專頁社區天氣觀測計劃 CWOS圖片）

一個雷雨區4月29日凌晨由西向東橫過香港，本港頻現閃電。圖為02:05攝於元朗。（Howard Tong拍攝／Facebook專頁社區天氣觀測計劃 CWOS圖片）

【03:45】天文台取消黃色暴雨警告信號。

【02:25】天文台：預料本港在短期內可能受冰雹影響。

【02:25】天文台：預料猛烈陣風吹襲香港。如身處室外，請立刻到安全地方躲避。

【01:45】天文台發出黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。

【01:25】天文台：短期內香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

【01:20】天文台發出雷暴警告，有效時間至上午4時30分，預料香港有幾陣強烈狂風雷暴，以及高達每小時90公里或以上的猛烈陣風吹襲香港。

天文台4月29日凌晨01:00雷達圖顯示，位於珠江口以西的強雷雨區更加逼近本港。（天文台圖片）

【01:20】天文台：預料猛烈陣風吹襲香港。如身處室外，請立刻到安全地方躲避。

【01:00】天文台：位於珠江口以西的強雷雨區正逐漸向東移動，預料未來一兩小時本港雨勢有時頗大及有強烈狂風雷暴，市民請提高警惕。

【00:45】天文台：位於珠江口以西的強雷雨區正逐漸向東移動，預料未來兩三小時本港雨勢有時較大及有幾陣狂風雷暴，市民請提高警惕。

天文台4月29日凌晨00:42雷達圖顯示，位於珠江口以西的強雷雨區正逐漸向東移動，逼近本港。（天文台圖片）

天文台4月29日凌晨0時0分更新九天天氣預報，預測未來九日天氣變化大，有明顯降溫，五一黃金周期間有驟雨及雷暴。(天文台圖片)

天文台4月29日凌晨0時0分更新九天天氣預報，預測未來九日天氣變化大，有明顯降溫，五一黃金周期間有驟雨及雷暴。(天文台圖片)

天文台4月29日凌晨0時0分更新九天天氣預報，預測未來九日相對濕度最高90%至95%。(天文台圖片)

【00:45】天文台表示，預料高空擾動會在今日繼續影響廣東，該區有大驟雨及狂風雷暴。此外，一道低壓槽昨晚在華南北部發展為一道冷鋒，預料會在今日稍後橫過華南沿岸，受冷鋒隨後的東北季候風影響，未來一兩日廣東氣溫稍為下降。

天文台預測本港今日多雲，間中有驟雨，有幾陣狂風雷暴，雨勢有時較大。早上氣溫約25度，日間最高氣溫約27度。吹和緩偏南風，高地風勢間中清勁。稍後轉吹北風，氣溫下降至午夜市區最低約21度，新界再低一兩度。展望星期四（4月30日）驟雨減少，早上市區最低氣溫約20度，新界再低兩三度。隨後一兩日部份時間天色明朗，星期五（5月1日）早上氣溫仍然較低。

4月28日下午3時許，港鐵欣澳站雨勢頗大。（倪清江攝）

4月28日下午3時許，港鐵欣澳站雨勢頗大。（倪清江攝）

4月28日下午3時許，迪士尼樂園下起微雨。（倪清江攝）

4月28日下午3時許，迪士尼樂園下起微雨。（倪清江攝）

明天的天氣：市區一夜跌7度 打鼓嶺早上降至17度

九天天氣預報顯示，本港今日（4月29日)多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，雨勢有時較大；吹南風4級，高地間中5級，後轉北風4至5級；氣溫稍後下降，市區早上氣溫約25度，日間最高氣溫約27度，在轉吹北風後氣溫下降，至午夜市區最低約21度，新界再低一兩度。

天文台料明日（30日）早上市區最低氣溫約20度，新界再低兩三度。早上7時，天文台總部料降至20度，較周三日間最高27度，一夜跌7度。

自動分區天氣預報顯示，其他多區降至19度，將軍澳、上水、流浮山和石崗降至18度，而打鼓嶺則為17度。隨着高空擾動遠離，廣東沿岸地區驟雨減少。

自動分區天氣預報顯示，4月30日早上7時各區多數降至20度以下，新界再低兩三度，北區打鼓嶺降至17度。（天文台圖片）

周五勞動節大致多雲 日間部份時間天色明朗

天文台料隨後一兩日部份時間天色明朗，周五（5月1日）勞動節早上氣溫仍然較低，吹東至東北風4至5級，市區氣溫介乎22至26度，大致多雲，日間部份時間天色明朗。

到周六（2日）吹東至東南風3至4級，大致多雲，有一兩陣驟雨，日間部份時間天色明朗，氣溫回升至介乎24至28度。

下周日有幾陣驟雨 初時局部地區有雷暴

九天天氣預報顯示，下周日（5月3日)吹南風2至3級，大致多雲，有幾陣驟雨，初時短暫時間有陽光，稍後驟雨較多，局部地區有雷暴，市區氣溫介乎24至28度；下周一（4日）轉吹東北風2至3級，大致多雲，有幾陣驟雨，初時局部地區有雷暴，日間部份時間天色明朗，氣溫介乎23至28度；下周二（5日）內地五一黃金周最後一日，料吹東至東南風4級，短暫時間有陽光，有一兩陣驟雨，氣溫介乎24至28度。

天文台料下周三及四（6日及7日）吹東至東南風3至4級，大致多雲，有一兩陣驟雨，日間短暫時間有陽光，氣溫介乎24至28度。

▼4月4日上午 黃色暴雨警告下葵涌雨勢頗大▼

