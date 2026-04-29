天氣｜今日有狂風雷暴最高27度　稍後雨勢有時頗大　明早跌至20度

與高空擾動相關的雷雨區正影響廣東沿岸。天文台今晨（4月29日）表示，本港今早九龍及大嶼山部份地區的雨量超過20毫米。此外，位於廣東北部的冷鋒正逐漸向南移動，預料今日稍後橫過沿岸地區。天文台預測，本港今日大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，稍後雨勢有時頗大，日間最高氣溫約27度。吹和緩偏南風，高地風勢間中清勁。稍後轉吹北風，市區氣溫下降至午夜最低約21度，新界再低一兩度。



天文台展望，明日（30日）驟雨減少，早上市區最低氣溫約20度，新界再低兩三度。隨後一兩日部份時間天色明朗，星期五（5月1日）早上氣溫仍然較低。



圖為截至4月29日清晨5時40分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼4月4日 白天變黑夜▼



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將受低壓槽影響 周末至下周初天氣漸轉不穩定

天文台指出，高空擾動會在今日為廣東帶來大驟雨及狂風雷暴。而一道冷鋒會在今日稍後橫過廣東沿岸地區。受冷鋒隨後的東北季候風影響，未來一兩日廣東氣溫稍為下降，同時隨著高空擾動遠離，該區驟雨減少。而一道低壓槽會在周末至下周初影響華南，該區天氣漸轉不穩定。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至4月29日清晨4時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼4月4日上午 黃色暴雨警告下多區大雨▼



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未來8天除勞動節均有驟雨 下周日及下周一有雷暴

天文台的九天天氣預報顯示，明日（30日）至下周四（5月7日）均大致多雲，除周五（5月1日）勞動節假期以外，其他各日均有驟雨。

其中，明日（30日）初時有一兩陣驟雨，天氣稍涼，日間部份時間天色明朗，料介乎20至25度。 周五料日間部份時間天色明朗，氣溫稍為回升至22至26度。 周六（5月2日）有一兩陣驟雨，日間部份時間天色明朗，氣溫進一步回升至24至28度。

下周日（5月3日）及下周一（5月4日）均有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，最低介乎23至24度，最高均為28度。其中，下周日初時短暫時間有陽光，稍後驟雨較多。

下周二（5月5日）為二十四節氣的「立夏」，至下周四（5月7日）均有一兩陣驟雨，同為24至28度。