冷鋒周三稍後殺到　天文台料有幾陣狂風雷暴　市區周四早上只20度

【天文台／HKO／明天的天氣／五一黃金周天氣／狂風雷暴／暴雨警告】天文台今晚（4月28日）指出，一道冷鋒預料會在明日（29日，星期三）稍後橫過廣東沿岸地區，明日雨勢有時較大及有幾陣狂風雷暴；市區氣溫（以天文台尖沙咀總部計）早上約25度，日間最高氣溫約27度。



受冷鋒隨後的東北季候風影響，明日稍後轉吹北風，市區氣溫午夜下降至約21度，新界再低一兩度。到周四（30日）早上市區最低氣溫約20度，新界再低兩三度，自動分區天氣預報顯示，將軍澳及上水都會降至18度，而北區打鼓嶺更跌至17度。



至於周五5月1日勞動節，天文台料大致多雲，日間部分時間天色明朗。「五一黃金周」其後四日中，下周日（5月3日）天氣較差，初時短暫時間有陽光，稍後驟雨較多，局部地區有雷暴，至下周一（4日)初時局部地區有雷暴。



4月28日下午3時許，港鐵欣澳站雨勢頗大。（倪清江攝）

4月28日下午3時許，港鐵欣澳站雨勢頗大。（倪清江攝）

4月28日下午3時許，迪士尼樂園下起微雨。（倪清江攝）

4月28日下午3時許，迪士尼樂園下起微雨。（倪清江攝）

明天的天氣：間中有驟雨及幾陣狂風雷暴 雨勢有時較大

天文台今晚表示，與高空擾動相關的驟雨及雷暴正影響廣東；位於華南北部的低壓槽晚上發展為一道冷鋒，並逐漸向南移動，預料會在明日（4月29日）稍後橫過沿岸地區。

天文台4月28日晚上7時50分更新九天天氣預報，預測未來九日天氣變化大，有明顯降溫，五一黃金周期間有驟雨及雷暴。(天文台圖片)

高空擾動會在明日為廣東帶來大驟雨及狂風雷暴，天文台預測本港多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，雨勢有時較大；吹南風4級，高地間中5級，後轉北風4至5級；氣溫稍後下降，市區早上氣溫約25度，日間最高氣溫約27度，在轉吹北風後氣溫下降，至午夜市區最低約21度，新界再低一兩度。

天文台4月28日晚上7時50分更新九天天氣預報，預測未來九日市區氣溫介乎20至28度。(天文台圖片)

周四市區一夜跌7度 打鼓嶺早上降至17度

天文台料周四（30日）早上市區最低氣溫約20度，新界再低兩三度。早上7時，天文台總部料降至20度，較周三日間最高27度，一夜跌7度。

自動分區天氣預報顯示，其他多區降至19度，將軍澳、上水、流浮山和石崗降至18度，而打鼓嶺則為17度。隨着高空擾動遠離，廣東沿岸地區驟雨減少。

自動分區天氣預報顯示，4月30日早上7時各區多數降至20度以下，新界再低兩三度，北區打鼓嶺降至17度。（天文台圖片）

周五勞動節大致多雲 日間部分時間天色明朗

天文台料隨後一兩日部分時間天色明朗，周五（5月1日）勞動節早上氣溫仍然較低，吹東至東北風4至5級，市區氣溫介乎22至26度，大致多雲，日間部分時間天色明朗。

到周六（2日）吹東至東南風3至4級，大致多雲，有一兩陣驟雨，日間部分時間天色明朗，氣溫回升至介乎24至28度。

天文台4月28日晚上7時50分更新九天天氣預報，預測未來九日相對濕度最高90%至95%。(天文台圖片)

下周日有幾陣驟雨 初時局部地區有雷暴

九天天氣預報顯示，下周日（5月3日)吹南風2至3級，大致多雲，有幾陣驟雨，初時短暫時間有陽光，稍後驟雨較多，局部地區有雷暴，市區氣溫介乎24至28度；下周一（4日）轉吹東北風2至3級，大致多雲，有幾陣驟雨，初時局部地區有雷暴，日間部分時間天色明朗，氣溫介乎23至28度；下周二（5日）內地五一黃金周最後一日，料吹東至東南風4級，短暫時間有陽光，有一兩陣驟雨，氣溫介乎24至28度。

天文台料下周三及四（6日及7日）吹東至東南風3至4級，大致多雲，有一兩陣驟雨，日間短暫時間有陽光，氣溫介乎24至28度。

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