天氣｜今日稍後部份地區雨勢較大　有幾陣雷暴　日間炎熱約29度

現時位於廣東內陸的低壓槽正為該區帶來驟雨及雷暴，並會逐漸靠近沿岸地區。天文台預測，本港地區今日（5月8日）大致多雲，有幾陣驟雨。早上短暫時間有陽光，最低氣溫約24度。日間炎熱，市區最高氣溫約29度，新界再高一兩度。稍後部份地區雨勢較大，有幾陣雷暴；吹微風，稍後轉吹和緩東北風。



天文台展望，周末期間天氣稍涼。星期六（9日）仍有幾陣驟雨，風勢頗大。下周初天色逐漸好轉，日間炎熱。



圖為截至5月8日清晨5時40分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼4月4日上午 黃色暴雨警告下多區大雨▼



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下周中後期天氣不穩定

天文台指出，位於廣東內陸的低壓槽會在今日逐漸靠近沿岸地區，同時受高空擾動影響，該區會有驟雨及狂風雷暴。

一股清勁至強風程度的東北季候風會在周末為廣東沿岸帶來稍涼的天氣。受高空反氣旋影響，下周初廣東沿岸天色好轉。

一股活躍的西南氣流會在下周中後期為華南沿岸帶來不穩定天氣。此外，預料現時位於關島附近的熱帶氣旋黑格比會在未來數日逐漸發展，大致移向菲律賓以東海域。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至5月8日清晨5時15分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼4月4日 白天變黑夜▼



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明日及周日最低22度 下周四有狂風雷暴

天文台的九天天氣預報顯示，明日（9日）大致多雲，有幾陣驟雨。天氣稍涼，初時驟雨較多，氣溫介乎22至25度。下周日（10日）大致多雲，日間短暫時間有陽光，最低氣溫亦22度，最高26度。

下周一（11日）短暫時間有陽光，介乎23至29度。下周二（12日）及下周三（13日）均有驟雨，部份或短暫時間有陽光，同在24至29度之間。

下周四（14日）大致多雲，間中有驟雨，稍後有幾陣狂風雷暴，氣溫在23至27度之間。下周五（15日）及下周六（16日）均大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，氣溫均23至28度。