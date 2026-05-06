天文台料低壓槽周五壓境有狂風雷暴 熱帶氣旋黑格比逼近菲律賓
撰文：倪清江
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【天文台／HKO／明天的天氣／打風／颱風移動路徑／黑格比／母親節天氣】天文台今日（6日）指出，預料一道低壓槽會在明日（7日）於華中形成，並在星期五（8日）靠近華南沿岸地區，同時高空擾動會為該區帶來驟雨及狂風雷暴。下周日（10日）為母親節，天文台料大致多雲，日間短暫時間有陽光，市區氣溫（以天文台尖沙咀總部計）最高27度。
此外，預料現時位於西北太平洋關島附近的熱帶氣旋黑格比（Hagupit）會在未來數日逐漸發展，大致移向菲律賓以東海域，有預測會在呂宋以東轉北東北移動，不會進入南中國海，而內地、台灣及日本官方氣象機構都預測黑格比靠近呂宋時，會減弱為熱帶低氣壓。
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聯合颱風警報中心JTWC在5月6日更新熱帶氣旋黑格比（HAGUPIT）預測移動路徑圖，料未來數日大致移向菲律賓以東海域。（ 聯合颱風警報中心JTWC圖片）
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天氣｜今日稍涼最低21度 早上有一兩陣微雨 周五天氣漸轉不穩定天文台料低壓槽周五過境 局部地區有狂風雷暴 周日母親節有陽光立夏遇東北季候風 天文台今早氣溫失守20度 將軍澳低過打鼓嶺天文台料周二立夏不熱 市區最低21度 初時局部地區有雷暴天氣｜天文台料周中驟雨減少、氣溫回升 接近周末天氣漸轉不穩定天氣｜今日稍涼最低21度 稍後雨勢較頻密 局部地局有雷暴天氣過山車｜一夜跌8度 天文台料明早市區21度 周五反彈上30度