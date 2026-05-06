天文台料低壓槽周五壓境有狂風雷暴　熱帶氣旋黑格比逼近菲律賓

【天文台／HKO／明天的天氣／打風／颱風移動路徑／黑格比／母親節天氣】天文台今日（6日）指出，預料一道低壓槽會在明日（7日）於華中形成，並在星期五（8日）靠近華南沿岸地區，同時高空擾動會為該區帶來驟雨及狂風雷暴。下周日（10日）為母親節，天文台料大致多雲，日間短暫時間有陽光，市區氣溫（以天文台尖沙咀總部計）最高27度。



此外，預料現時位於西北太平洋關島附近的熱帶氣旋黑格比（Hagupit）會在未來數日逐漸發展，大致移向菲律賓以東海域，有預測會在呂宋以東轉北東北移動，不會進入南中國海，而內地、台灣及日本官方氣象機構都預測黑格比靠近呂宋時，會減弱為熱帶低氣壓。



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天文台5月6日下午4時半更新九天天氣預報，預測未來九日天氣變化多。（天文台網頁圖片）

天文台5月6日下午4時半更新九天天氣預報，預測未來九日市品氣溫介乎22至29度。（天文台網頁圖片）

天文台5月6日下午4時半更新九天天氣預報，預測未來九日相對濕度最過介乎85%至95%。（天文台網頁圖片）

天文台5月6日下午發出熱帶氣旋（列熱帶風暴級）黑格比（HAGUPIT）路徑概率預報圖，料未來數日大致移向菲律賓以東海域。（天文台圖片）

內地中央氣象台5月6日下午更新熱帶氣旋（列熱帶風暴級）黑格比（HAGUPIT）預測移動路徑圖，料未來數日大致移向菲律賓以東海域，下周初減弱為熱帶低氣壓。（ 中央氣象台圖片）

日本氣象廳5月6日下午更新熱帶氣旋（列颱風級）黑格比（HAGUPIT）預測移動路徑圖，料未來數日大致移向菲律賓以東海域，下周初減弱為熱帶低氣壓。（ 日本氣象廳圖片）

台灣中央氣象署5月6日下午更新熱帶氣旋（列輕度颱風級）黑格比（HAGUPIT）預測移動路徑圖，料未來數日大致移向菲律賓以東海域，下周初減弱為熱帶低氣壓。（ 台灣中央氣象署圖片）

聯合颱風警報中心JTWC在5月6日更新熱帶氣旋黑格比（HAGUPIT）預測移動路徑圖，料未來數日大致移向菲律賓以東海域。（ 聯合颱風警報中心JTWC圖片）

地下天文台5月6日下午更新各官方氣象機構發出的熱帶氣旋黑格比（HAGUPIT）預測移動路徑圖。（ 地下天文台圖片）

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