天氣｜今日介乎23至27度 局部有一兩陣驟雨 明有驟雨及狂風雷暴
撰文：蕭通
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東北季候風正影響廣東沿岸，並預料會在今日逐漸緩和。此外，一道雲帶正覆蓋華南沿岸。天文台預測，本港地區今日（5月7日）大致多雲，局部地區有一兩陣驟雨。日間部份時間天色明朗，氣溫介乎23至27度；吹和緩東至東南風。天文台展望，明日（8日）天氣不穩定。星期六（9日）仍有幾陣驟雨，風勢頗大及稍涼，隨後兩三日天色逐漸好轉。
▼4月4日上午 黃色暴雨警告下葵涌雨勢頗大▼
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關島附近熱帶氣旋黑格比逐漸發展
天文台指出，現時影響廣東沿岸的東北季候風會在今日逐漸緩和。而位於華中的一道低壓槽會在明日（8日）靠近華南沿岸地區，同時高空擾動會為該區帶來驟雨及狂風雷暴。
一股清勁至強風程度的東北季候風會在周末影響廣東沿岸，該區天氣稍涼。隨著南海北部的高空反氣旋增強，下周初廣東沿岸天色好轉。
此外，預料現時位於關島附近的熱帶氣旋黑格比會在未來數日逐漸發展，大致移向菲律賓以東海域。
▼天文台九天天氣預報▼
▼3月7日 天色良好▼
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明日部份地區雨勢較大 周六稍涼最低22度
天文台的九天天氣預報顯示，明日（7日）大致多雲，有幾陣驟雨，部份地區雨勢較大及有狂風雷暴，早上短暫時間有陽光，料介乎24至28度。
周六（9日）大致多雲，有幾陣驟雨，天氣稍涼，與下周日（10日）最低氣溫均22度，最高則分別25及27度。下周日及下周一（11日）均未顯示有雨，短暫時間有陽光，下周一料介乎23至29度。
下周二（12日）及下周三（13日）均有驟雨，部份或短暫時間有陽光，同在24至29度之間。下周四（14日）及下周五（15日）大致多雲有驟雨，局部地區有雷暴，最低均23度，最高則分別27及28度。
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