雙旋共舞？天文台：黑格比逐漸發展！AI預測入南海中部+颱風路徑

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／HKO／颱風路徑預測／打風／黑格比／AI天氣預報／GFS／ECMWF／5月風暴】5月會有「雙旋共舞」？天文台預料，現時位於關島附近、熱帶氣旋黑格比（Hagupit，2026年第5號颱風）會在未來數日逐漸發展，大致移向菲律賓以東海域。



而AI天氣預測模式風烏預計，黑格比會在下星期日（5月17日）穿過菲律賓進入南海，逼近本港800公里範圍，更會有另一個巨型熱帶氣旋緊隨其後，形成「雙旋共舞」。至於AI天氣預測模式伏羲、盤古，以及傳統歐洲中期天氣預報中心（ECMWF），都預測黑格比會靠近菲律賓，惟會逐漸減弱消散，不會進入南海。



不過目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。



天文台預料，現時位於關島附近、熱帶氣旋黑格比會在未來數日逐漸發展。（天文台）

天文台：熱帶氣旋黑格比逐漸發展

天文台最新預測，位於華中的低壓槽會在5月8日靠近華南沿岸地區，同時受高空擾動影響，該區會有驟雨及狂風雷暴，而預料現時位於關島附近的熱帶氣旋黑格比會在未來數日逐漸發展，大致移向菲律賓以東海域。

AI風烏預測黑格比進入南海

根據AI天氣預測模式風烏，黑格比會在5月17日至18日（星期日至星期一）穿過菲律賓進入南海，隨後往西北偏北方向移動靠近南海中部，5月21日（星期四）逼近台灣。

AI風烏又預測，同一時間會有另1個巨型熱帶氣旋逼近，與黑格比形成「雙旋共舞」。

AI天氣預測模式風烏預測，黑格比會在5月17日至18日（星期日至星期一）穿過菲律賓進入南海，隨後往西北偏北方向移動靠近南海中部，5月21日（星期四）逼近台灣。（風烏AI天氣模式）

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AI風烏又預測，同一時間會有另1個巨型熱帶氣旋逼近，與黑格比形成「雙旋共舞」。（風烏AI天氣模式）

AI伏羲、AI盤古、ECMWF預測黑格比減弱消散不入南海

至於AI天氣預測模式伏羲、盤古，以及傳統歐洲中期天氣預報中心（ECMWF），都預測黑格比會在下星期初靠近菲律賓，惟會逐漸減弱消散，不會進入南海。

AI天氣預測模式伏羲、盤古，以及傳統歐洲中期天氣預報中心（ECMWF），都預測黑格比會在下星期初靠近菲律賓，惟會逐漸減弱消散。（ECMWF）

不過目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。

天文台九天天氣預測

本港天氣方面，天文台預測，位於華中的低壓槽會在5月8日靠近華南沿岸地區，同時受高空擾動影響，該區會有驟雨及狂風雷暴；一股清勁至強風程度的東北季候風會在周末為廣東沿岸帶來稍涼天氣；受高空反氣旋影響，下星期初廣東沿岸天色好轉，一股活躍的西南氣流會在下星期中後期為華南沿岸帶來不穩定天氣。

天文台九天天氣預報（天文台）

根據天文台九天天氣預報，多天有驟雨狂風雷暴，氣溫22°C至29°C，暫時最高吹6級風。