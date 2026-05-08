天文台總部30.3度創今年新高　料周日母親節清涼　黑格比下周減弱

【天文台／HKO／明天的天氣／打風／颱風移動路徑／黑格比／母親節天氣】踏入夏季，天文台今午（8日）公布，天文台尖沙咀總部錄得最高氣溫30.3度，創今年以來最高紀錄，不過根據天文台九天天氣預報顯示，一股清勁至強風程度的偏東氣流未來一兩日帶來稍涼的天氣，明日市區最低氣溫23度，早上部份地區雨勢較大及有幾陣雷暴，而周日（10日）母親節氣溫繼續清涼，大致多雲，日間短暫時間有陽光。



此外，熱帶風暴黑格比正橫過西北太平洋，未來數日大致移向菲律賓以東海域，天文台熱帶氣旋路徑圖顯示，黑格比下周初逐步減弱至熱氣低氣壓級別，料不會對香港帶來影響。



天文台尖沙咀總部5月8日下午4時15分錄得最高氣溫30.3度，暫時創2026年氣溫新高。（天文台FB圖片）

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天文台總部下午錄30.3度 創今年最高紀錄

天文台今午4時15分更新天氣概況，指一道低壓槽正為廣東帶來驟雨，華南沿岸風勢微弱，天氣炎熱，天文台尖沙咀總部下午錄得最高氣溫30.3度，是今年以來最高紀錄。根據天文台圖片顯示，元朗公園更錄得32.9度，上水及打鼓嶺分別有31.9度及31.6度。全港只有三區低於30度，包括長洲、黃竹坑及大埔，全部錄得29.7度。

另外，中國東南部的氣壓正在上升，預料一股偏東氣流會今晚抵達廣東沿岸。

天文台5月8日下午4時半更新的九天天氣預報。（天文台網頁截圖）

明日的天氣︰早上部份地區雨勢較大及有幾陣雷暴

天文台預料，明日大致多雲，有幾陣驟雨，早上（9日）部份地區雨勢較大及有幾陣雷暴，天氣稍涼，市區氣溫介乎23至26度，相對濕度75%至95%，初時離岸及高地間中吹強風。

母親節天氣︰23度至27度 日間短暫時間有陽光

根據天文台九天天氣預報顯示，母親節（10日）市區氣溫23度至27度，相對濕度70%至90%，吹東風4級，初時5級；大致多雲，日間短暫時間有陽光。

天文台5月8日下午4時半更新的九天溫度預報。（天文台網頁截圖）

天文台5月8日下午4時半更新的九天相對濕度預報。（天文台網頁截圖）

下周初受高空反氣旋影響 天色好轉日間炎熱

天文台料隨着偏東氣流逐漸緩和，下周初至中期華南沿岸天色好轉，同時受高空反氣旋影響，日間炎熱。下周一（11日）市區氣溫23度至28度，相對濕度65%至90%，吹東至東南風3級；短暫時間有陽光。

下周二（12日）市區氣溫24度至29度，相對濕度65%至90%，吹南風2至3級；部份時間有陽光，局部地區有驟雨。下周三（13日）市區氣溫24度至29度，相對濕度70%至95%，吹南風3級；短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。

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下周後期一股西南氣流帶來驟雨及狂風雷暴

天文台料一股西南氣流會下周後期為沿岸地區帶來不穩定天氣，間中有驟雨及狂風雷暴。下周四（14日）市區氣溫23度至27度，吹南至西南風4級，初時高地5級；大致多雲，間中有驟雨及雷暴。

下周五（15日）市區氣溫23度至27度，吹南至西南風3至4級；大致多雲，間中有驟雨及雷暴。下周六（16日）市區氣溫23度至28度，吹南至西南風3至4級；大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。

天文台預測再下個周日（17日）市區氣溫23度至28度，相對濕度70%至95%，吹東南風4級；大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。

天文台料熱帶風暴黑格比下周初逐步減弱至熱氣低氣壓。（天文台圖片）

熱帶氣旋黑格比移向菲律賓以東海域 料對本港無影響

踏入夏季西太平洋開始出現颱風，天文台表示截至今午4時，熱帶風暴黑格比集結在雅蒲島東南偏東約170公里，距離香港逾3,100公里，預料向西北偏西移動，時速約15公里，橫過西北太平洋，未來數日大致移向菲律賓以東海域。

天文台熱帶氣旋路徑圖顯示，熱帶風暴黑格比周六及下周日（9日及10日），將維持熱帶風暴級別，每小時中心附近最高持續風速85公里，下周初逐步減弱至熱氣低氣壓級別，料不會對香港帶來影響。