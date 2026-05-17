熱焫焫｜熱浪佛誕前殺到　天文台料周五起一連5日市區最高32度

【天文台／HKO／明天的天氣／小滿】天文台今日（17日）預測，周一（18日）至周四（21日）二十四節氣「小滿」受到偏東氣流及高空擾動影響，仍會有驟雨及局部地區有雷暴；不過隨着高空反氣旋逐漸增強，預測本周後期至下周初華南沿岸天色好轉，天氣持續炎熱，料由本周五（22日）起至下周二（26日）主要吹南至西南風，部分時間有陽光，市區氣溫（以天文台尖沙咀總部計）最高32度，橫跨佛誕（24日，下周日）連周末小黃金周。



踏入夏天，海洋公園水上樂園5月16日起重開，吸引年輕人入場玩水。（倪清江攝）

踏入夏天，海洋公園水上樂園5月16日起重開，吸引年輕人入場玩水。（倪清江攝）

踏入夏天，海洋公園水上樂園5月16日起重開，吸引年輕人入場玩水。（倪清江攝）

強烈季候風信號今生效 陣風間中達烈風程度

一股達強風程度的偏東氣流今日正影響廣東沿岸，一道低壓槽正為南海北部帶來驟雨。本港今早多處地區錄得超過5毫米雨量，而灣仔及黃大仙的雨量更達20毫米，吹清勁偏東風，離岸及高地吹強風，風勢有時疾勁，強烈季候風信號現正生效，預料本港吹偏東強風，平均風速每小時超過40公里，陣風間中達烈風程度，即風力達8或9級。

明天的天氣：多雲及有幾陣驟雨 初時離岸及高地風力6級

天文台指現時影響廣東沿岸的偏東氣流會在未來一兩日逐漸被一股偏南氣流取代，該區仍有幾陣驟雨；預料受高空擾動影響，本周中期華南天氣不穩定。天文台預測明日（18日，周一）吹東至東南風4至5級，初時離岸及高地6級，多雲及有幾陣驟雨，市區氣溫介乎24至27度；周二（19日）吹東南風3級，大致多雲，有幾陣驟雨，氣溫稍升至25至29度。

周三周四料日間短暫時間有陽光 局部地區有雷暴

天文台預測周三及周四（20及21日）「小滿」市區氣溫重見3字，料介乎26至30度。周三吹南至東南風3級，大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，日間短暫時間有陽光；周四吹南風3級，大致多雲，有幾陣驟雨，初時驟雨較多，局部地區有雷暴，下午短暫時間有陽光。

天文台5月17日上午11時半更新九天天氣預報，料本周前期仍有驟雨及局部地區有雷暴，後半期開始日間炎熱。(天文台圖片)

天文台5月17日上午11時半更新九天天氣預報，預測未來九日市區氣溫介乎24至32度。(天文台圖片)

▼5月14日 雷雨區橫過香港帶來驟雨▼



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天文台：本周後期至下周初華南沿岸天色好轉

天文台指隨着高空反氣旋逐漸增強，本周後期至下周初華南沿岸天色好轉，天氣持續炎熱，預測周五（22日）至下周二（26日）市區氣溫每日均介乎27至32度，或創今年新高。周五吹南風3至4級，部分時間有陽光，日間炎熱，局部地區有驟雨。

佛誕小黃金周部分時間有陽光 日間炎熱

周六（23日）為佛誕（24日，星期日）連周未和佛誕補假一連三日假期。九天天氣預報顯示，周六吹南至西南風3至4級，部分時間有陽光，早上局部地區有驟雨，日間炎熱；下周日佛誕及下周一（25日）佛誕補假吹南至西南風3至4級，部分時間有陽光，日間炎熱；下周二（26日）吹南至西南風4級，部分時間有陽光，日間炎熱。

天文台5月17日上午11時半更新九天天氣預報，預測未來九日相對濕度最高為85%至95%。(天文台圖片)

▼5月14日 雷雨區橫過香港帶來驟雨▼

