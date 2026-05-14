天文台料低壓槽續發威　周五至周日續有驟雨雷暴　下周後期32度

【天文台／HKO／明天的天氣／暴雨／雷暴】天文台今日（14日）指一道低壓槽會在明日（15日，星期五）為廣東沿岸帶來大驟雨及狂風雷暴，並在周末期間於南海北部徘徊，預測明日間中有驟雨及狂風雷暴，初時部分地區雨勢頗大。周六及下周日（16日及17日）離岸及高風力地間中達6級，間中有驟雨及雷暴。



一股炎熱的偏南氣流會在下周初至中期逐漸影響廣東沿岸，天文台預測下周二（19日）起氣溫回升，市區氣溫（以天文台尖沙咀總部計）重見3字頭，下周五及六（22日及23日）升至32度。



一個雷雨區5月14日下午橫過香港，葵芳天色昏暗並下雨，無帶傘路人急步過馬路。（夏家朗攝）

一個雷雨區5月14日下午橫過香港，葵芳天色昏暗並下雨，無帶傘市民用不同方法防止淋濕頭。（梁鵬威攝）

一個雷雨區5月14日下午橫過香港，葵芳天色昏暗並下雨，無帶傘市民用不同方法防止淋濕頭。（梁鵬威攝）

天文台表示，與高空擾動相關的驟雨及雷暴今日影響廣東，而一道低壓槽亦逐漸靠近沿岸地區。本港今日大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，多處地區錄得超過10毫米雨量，而新界東部的雨量更達20毫米。

明天的天氣：間中有驟雨及狂風雷暴 初時部分地區雨勢頗大

天文台預料該低壓槽會在明日為廣東沿岸帶來大驟雨及狂風雷暴，並會在周末期間於南海北部徘徊，而一股清勁至強風程度的偏東氣流亦會影響廣東東部，該區仍有驟雨。

九天天氣預報顯示，明日（15日）吹南至東南風3至4級，大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，初時部分地區雨勢頗大，市區氣溫介乎25至28度；周六（16日）吹東至東南風4至5級，離岸及高地間中6級，多雲，間中有驟雨及雷暴，初時部分地區雨勢頗大，氣溫稍跌至介乎24至27度。

天文台5月14日晚上7時50分更新九天天氣預報，料本周後期至下周初天氣欠佳，5月19日起天色好轉並升溫。(天文台圖片)

下周日初時驟雨較為頻密 下周一雨勢減弱

天文台料下周日（17日）天色仍差，吹東至東南風4至5級，離岸及高地間中6級；多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，初時驟雨較為頻密；氣溫介乎24至27度。到下周一（18日）吹東南風4至5級，初時高地間中6級，大致多雲，有幾陣驟雨，氣溫回升至介乎25至29度。

天文台5月14日晚上7時50分更新九天天氣預報，料未來九日市區氣溫介乎24至32度。(天文台圖片)

天文台5月14日晚上7時50分更新九天天氣預報，料未來九日相對濕度最高為90%至95%。(天文台圖片)

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預測下周二起重見陽光 市區日間氣溫重上3字頭

天文台料一股炎熱的偏南氣流，會在下周初至中期逐漸影響廣東沿岸，預測下周二（19日）起重見陽光，市區日間氣溫重上3字頭。九天天氣預報，下周二吹南至東南風3級，大致多雲，有一兩陣驟雨，日間短暫時間有陽光，氣溫介乎25至30度；下周三（20日）也是吹南至東南風3級，部分時間有陽光，局部地區有驟雨，日間炎熱，最高31度。

一個雷雨區5月14日下午橫過香港，尖沙咀下午落大雨，間中吹強風。（夏家朗攝）

一個雷雨區5月14日下午橫過香港，尖沙咀下午落大雨，間中吹強風。（夏家朗攝）

一個雷雨區5月14日下午橫過香港，尖沙咀下午落大雨，間中吹強風。（夏家朗攝）

下周五及六氣溫介乎26至32度

天文台預測下周四（21日）二十四節氣「小滿」及其後兩日（22日及23日）吹南風3級，部分時間有陽光，日間炎熱，下周四市區氣溫介乎25至31度，下周五及六氣溫介乎26至32度。

一個雷雨區5月14日下午橫過香港，尖沙咀下午落大雨，間中吹強風。（夏家朗攝）