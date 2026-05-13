天氣｜天文台料低壓槽加高空擾動影響　未來兩日大驟雨及狂風雷暴

【天氣／天文台／明天的天氣／雷暴／暴雨警告】天文台昨日（12日）錄得今年氣溫新高，市區氣溫（以天文台尖沙咀總部計）下午高至31.6度，今日（13日）一股炎熱的偏南氣流正影響本港，下午（13日）繼續高溫，甚至可能會再次刷新今年的高溫紀錄。



不過好天氣即將結束，天文台料一道低壓槽逐漸靠近華南沿岸，同時受高空擾動影響，未來兩日本港會有大驟雨及狂風雷暴，其後周末受一股清勁至強風程度的偏東氣流影響，市區氣溫降至最低23度，至下周初期本港天氣仍然不穩，有一兩陣驟雨。



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5月14日的天氣形勢。（天文台圖片）

今日的天氣︰下午部份時間有陽光及炎熱

天文台表示，一股炎熱的偏南氣流正影響廣東沿岸，今日（13日）正午時份本港多處地區氣溫上升至約30度。截至上午12時50分，天文台總部錄得30.5度，相對濕度68%，京士柏紫外線指數為11，強度屬於極高。

天文台預料今日市區最高32度，下午部份時間有陽光及炎熱，晚上大致多雲，局部地區有驟雨，吹和緩南至西南風。

天文台5月13日早上11時半更新的九天天氣預報，本周中後期都有驟雨。（天文台網頁截圖）

明日的天氣︰驟雨逐漸增多及有狂風雷暴

天文台指出，一道低壓槽已在華中一帶形成，明日（14日）逐漸靠近華南沿岸，同時受高空擾動影響，未來兩日沿岸地區會有大驟雨及狂風雷暴。根據天文台九天天氣預報顯示，明日市區氣溫降至25度至28度，相對濕度為80%至95%，吹南至西南風4級，離岸及高地5級；大致多雲，有幾陣驟雨，驟雨逐漸增多及有狂風雷暴，雨勢有時頗大。

天文台5月13日早上11時半更新的九天天氣預報，可見5月14日氣溫下降後，直至下周初期才開始回升。（天文台網頁截圖）

天文台5月13日早上11時半更新的九天天氣預報，未來4日相對濕度介乎80%至95%。（天文台網頁截圖）

周五有幾陣狂風雷暴 周末市區降至23度

至於周五（15日）天氣繼續惡劣，市區氣溫24度至28度，相對濕度80%至95%，吹南至東南風3至4級，大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴。初時雨勢有時頗大。

該低壓槽在周末期間在南海北部徘徊，而一股清勁至強風程度的偏東氣流會影響廣東東部。周六及下周日（16日及17日）市區氣溫再降至23度至26度，相對濕度80%至95%，吹東至東南風4至5級，離岸及高地間中6級；多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，而周六初時驟雨較多。

本周後期天氣形勢的示意圖。（天文台圖片）

下周一仍有幾陣驟雨 下周二天氣好轉漸有陽光

一股偏南氣流會在下周初至中期逐漸影響廣東沿岸，日間炎熱。下周一（18日）市區氣溫24度至28度，相對濕度75%至95%，吹東南風4至5級；大致多雲，有幾陣驟雨。

下周二（19日）市區氣溫24度至29度，相對濕度70%至90%，吹南至東南風3級；大致多雲，有一兩陣驟雨，日間短暫時間有陽光。

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下周三市區氣溫重上30度 下周五料最高32度

其後本港一連三日吹和緩南風，氣溫逐步回升。下周三（20日）市區氣溫25度至30度，相對濕度70%至90%；大致多雲，有一兩陣驟雨，日間短暫時間有陽光。

下周四（21日）為廿四節氣的「小滿」，市區氣溫25度至31度，相對濕度65%至90%；大致多雲，日間部份時間有陽光。下周五（22日）市區氣溫26度至32度，相對濕度65%至90%；部份時間有陽光。