天文台料偏東氣流周日帶來強風及驟雨雷暴　5.24佛誕市區最高32度

撰文：歐陽德浩
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【天氣／天文台／明天的天氣／雷暴／暴雨警告／佛誕】本港近日天氣不穩，天文台今午（16日）預料，受一股達強風程度的偏東氣流影響，明日（16日）廣東沿岸風勢頗大，吹清勁偏東風，離岸及高地吹強風；市區氣溫（以天文台尖沙咀總部計）24度至26度，多雲及間中有驟雨，稍後局部地區有雷暴。其後下周初期本港仍有幾陣驟雨，氣溫逐步回升，至下周後期高空反氣旋增強，天色好轉及持續炎熱，佛誕（24日）市區氣溫最高32度，部份時間有陽光，日間炎熱。

近日本港天氣不穩，一個雷雨區5月14日下午橫過香港，葵芳天色昏暗並下雨，無帶傘路人急步過馬路。（資料圖片／夏家朗攝）

今晚的天氣︰多雲間中有驟雨

天文台表示，一股達強風程度的偏東氣流正影響廣東沿岸，同時一道低壓槽正為南海北部帶來驟雨。截至下午5時10分，天文台總部錄得氣溫24.1度，相對濕度91%，京士柏紫外線指數0.1，強度屬於低，預測今晚多雲，間中有驟雨。

近日本港天氣不穩，一個雷雨區5月14日下午橫過香港，葵芳天色昏暗並下雨，無帶傘市民用不同方法防止淋濕頭。（資料圖片／梁鵬威攝）

明日的天氣︰離岸及高地吹強風　有雷暴及驟雨

天文台指，受一股達強風程度的偏東氣流影響，明日（16日）廣東沿岸風勢頗大，吹清勁偏東風，離岸及高地吹強風；市區氣溫介乎24度至26度，相對濕度80%至95%；多雲，間中有驟雨，稍後局部地區有雷暴。

天文台5月16日下午4時半更新的九天天氣預報，預計未來數日都會有幾陣驟雨。（天文台網頁截圖）

下周初期受偏南氣流影響　仍有幾陣驟雨

天文台預料，偏東氣流會隨後一兩日逐漸被一股偏南氣流取代，下周初至中期廣東地區仍有驟雨。根據九天天氣預報顯示，下周一（18日）市區氣溫25度至28度，相對濕度75%至95%，吹東南風4至5級，初時高地間中6級；吹多雲及有幾陣驟雨。

下周中期氣溫逐步回升　市區氣溫最高31度

下周二（19日）市區氣溫26度至30度，相對濕度75%至95%，吹南至東南風3級；大致多雲，有幾陣驟雨。下周三及周四（20日及21日）市區氣溫26度至31度，相對濕度70%至95%，吹南風3級；大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光。

天文台5月16日下午4時半更新的九天天氣預報，預計下周初本港氣溫逐步回升。（天文台網頁截圖）
天文台5月16日下午4時半更新的九天天氣預報，預計未來數日相對濕度最高95%。（天文台網頁截圖）

下周後期高空反氣旋增強　天氣持續炎熱

隨着高空反氣旋增強，下周後期華南地區天色好轉，天氣持續炎熱。下周五（22日）市區氣溫26度至31度，相對濕度70%至95%，吹南風3級；大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光。

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佛誕市區最高32度　部份時間有陽光

下周六及隨後兩日（23日至25日、當中24日為佛誕）的天氣預測相同，市區氣溫27度至32度，相對濕度65%至85%，吹南至西南風3至4級，部份時間有陽光，日間炎熱。

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