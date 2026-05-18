天文台料周二至周四局部地區有雷暴　周六起一連四市區最高32度

【天文台／HKO／明天的天氣／小滿／佛誕的天氣】天文台今日（18日)指出，未來兩三日華南天氣不穩定，預測明日（19日)至周四（21日）二十四節氣「小滿」，有幾陣驟雨和局部地區有雷暴。不過隨着高空反氣旋增強，接近周末至下周初天色好轉，天氣持續炎熱，料市區氣溫（以天文台尖沙咀總部計）周五（22日）起重上3字頭，周六（23日）至下周二（26日）最高32度，或創今年新高。



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明天的天氣：初時驟雨較多 局部地區有雷暴

天文台表示，現時影響廣東沿岸的偏東氣流會在明日（19日）逐漸被偏南氣流取代；而受高空擾動影響，未來兩三日華南天氣不穩定，有驟雨及雷暴。

九天天氣預報顯示，明日吹東至東南風4至5級，初時高地間中6級，後轉南風3級；大致多雲，有幾陣驟雨，初時驟雨較多，局部地區有雷暴；市區氣溫介乎25至28度。

天文台5月18日下午4時半更新九天天氣預報，料5月22日起天色轉好，日間炎熱。(天文台圖片)

520天氣如何？ 天文台料有幾陣驟雨 局部地區有雷暴

天文台料周三（20日）吹南至東南風3至4級，大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，市區氣溫最高29度；周四（21日）「小滿」吹南風3至4級，大致多雲，有幾陣驟雨，初時驟雨較多，局部地區有雷暴，氣溫最高28度。

天文台5月18日下午4時半更新九天天氣預報，預測未來九日市區氣溫介乎25至32度。(天文台圖片)

佛誕假期天氣如何？ 天文台：部分時間有陽光 日間炎熱

隨着高空擾動遠離及南海北部的高空反氣旋增強，天文台料接近周末至下周初華南沿岸驟雨逐漸減少，天色好轉，天氣持續炎熱。九天天氣預報顯示，周五（22日）市區氣溫回升至介乎26至31度，重上3字頭，吹南風3至4級，大致多雲，早上有幾陣驟雨，下午部分時間有陽光。

天文台預測由周六（23日）至下周二（26日）吹南至西南風4級，市區氣溫介乎27至32度，或打破5月12日錄得的今年最高溫31.6度。天文台料周六部分時間有陽光，早上局部地區有驟雨，日間炎熱；下周日（24日）佛誕、下周一（25日）佛誕補假及下周二（26日）部分時間有陽光，日間炎熱。下周三（27日)吹南至西南風3至4級，大致多雲，有幾陣驟雨，日間部分時間有陽光，氣溫介乎26至31度。

天文台5月18日下午4時半更新九天天氣預報，預測未來九日相對濕度最高為90%至95%。(天文台圖片)

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