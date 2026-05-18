天氣｜今有驟雨最高27度　高地吹8級烈風　初時部份地區驟雨較多

強烈季候風信號現正生效。天文台指出，一股強烈的偏東氣流正影響廣東沿岸。此外，一道低壓槽正為南海北部帶來驟雨。天文台預測，本港地區今日（5月18日）多雲，有幾陣驟雨，初時部份地區驟雨較多，氣溫介乎24至27度；吹清勁東至東南風，初時離岸吹強風，高地達8級烈風程度。天文台展望，明日（19日）有幾陣驟雨，隨後一兩日天氣仍然不穩定。



圖為截至5月18日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼5月14日 雷雨區橫過香港帶來驟雨▼



+ 11

本周後期天色好轉 至下周初持續炎熱

天文台指出，現時影響廣東沿岸的偏東氣流會在今明兩日逐漸被一股偏南氣流取代，該區仍有幾陣驟雨。預料受高空擾動影響，本周中期華南天氣不穩定。隨著高空反氣旋逐漸增強，本周後期至下周初華南沿岸天色好轉，天氣持續炎熱。

▼3月7日 天色良好▼



+ 6

周五至下周二最高32度

天文台的九天天氣預報顯示，明日（19日）至周四（21日）的二十四節氣「小滿」均大致多雲，有幾陣驟雨。其中，周三（20日）及周四局部地區有雷暴，短暫時間有陽光；周三初時驟雨較多。明日料介乎25至29度；周三及周四在26至30度之間。

圖為天文台截至5月18日清晨5時20分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

周五（22日）至下周二（26日）均部份時間有陽光，日間炎熱，同在27至32度之間。其中，周五局部地區有驟雨，周六（23日）早上局部地區有驟雨。