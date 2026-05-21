天文台回顧12.5小時暴雨　今年首場紅雨　廣泛地區錄逾50毫米雨量

【天文台／HKO／暴雨警告／暴雨／水浸／明日的天氣】本港昨晚至今早（20日至21日）經歷一場暴雨，時長12.5小時。天文台今午（21日）發文回顧，文中提到昨午廣東西部沿岸持續有強對流發展並逐漸東移，其後新界西北及東北受地形影響，持續出現強對流發展，昨晚9時發出黃色暴雨警告；直至凌晨時份，雨帶持續發展增強並擴展至全港，凌晨2時40分發出今年首個紅色暴雨警告，期間本港廣泛地區錄得超過50毫米雨量，其後清晨5時雨勢明顯減弱，5時15分改發黃雨，並隨着雨帶進一步減弱，早上9時半取消所有暴雨警告。



天文台又指，影響香港的大雨瞬息萬變，有時雨勢較廣泛，有時只影響局部地區，造成嚴重水浸，其他地方卻未必受到影響，因此會按情況發出「局部地區大雨提示」及「新界北部水浸特別報告」。



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2026年5月20日至21日暴雨時間表，天文台凌晨曾發出2026年首個紅色暴雨警告。（天文台圖片）

兩因素引發暴雨︰偏南氣流帶來充足水汽 高空擾動有利暖濕空氣抬升及強對流發展

天文台科學主任（梁麗儷 黎宏駿）今日在網頁專欄「天氣隨筆」發表題為《2026年首場紅雨》文章。文中指出，早前已預測本周中後期偏南氣流為沿岸地區帶來充足水汽，同時受高空擾動影響，有利暖濕空氣抬升及強對流發展，因此天文台本周二（19日）的九天天氣預報中，將昨日及今日（20日及21日）的顯著降雨概率標示為「高」，提醒市民一連兩日有顯着降雨，及早為不穩定的天氣做好準備。

最後與高空擾動相關的強對流，昨日及今日持續影響珠江口一帶，帶來有大驟雨及狂風雷暴，天文台需要發出今年首個紅色暴雨警告信號。

大氣各層的暴雨機制。（天文台圖片）

廣東西部沿岸持續有強對流發展 逐漸東移靠近本港展 晚上7時半發特別天氣提示

文章指出，昨午廣東西部沿岸持續有強對流發展並逐漸東移，天文台留意到強雷雨區持續發展並逐漸靠近本港，在晚上7時30分發出特別天氣提示，提醒市民留意天氣變化。

新界西北及東北受地形影響 持續出現強對流發展 晚上9時掛黃雨

隨着西面的強雷雨帶進一步靠近，新界西北及東北受地形影響，持續出現強對流發展，天文台在晚上9時正發出黃色暴雨警告信號。

5月20日晚上9時正的天氣雷達圖像，新界西北及東北受地形影響，持續出現強對流發展。（天文台圖片）

新界北區一帶雨區持續發展 晚上9時發局部地區大雨提示

文章又指，雖然昨晚雨區影響範圍較為局部，但在新界北區一帶持續發展，導致該區持續受大雨影響，天文台在晚上9時05分發出局部地區大雨提示，提醒市民新界北區的雨勢特別大，預料每小時雨量超過70毫米的大雨。

晚上9時45分發新界北部水浸特別報告 晚上近10時半發暴雨提示

天文台其後在晚上9時45分發出新界北部水浸特別報告，提示該區可能出現嚴重水浸，並在晚上10時23分，進一步提示新界北區有大暴雨，每小時雨量或超過100毫米，提醒市民高度戒備。

5月20日晚上9時至21日午夜期間的過去一小時雨量。（天文台圖片）

新界北部累積雨量較高 凌晨1時45分發山泥傾瀉特別提示

此外，由於新界北部的累積雨量較高，引發山泥傾瀉的風險增加，土力工程處與天文台在凌晨1時45分發出山泥傾瀉特別提示，提醒市民遠離斜坡。

雨帶持續發展增強並擴展至全港 凌晨2時40分改發紅雨

天文台因雨帶持續發展並預料會進一步加強，擴展至香港其他地區，在凌晨2時40分發出今年首個紅色暴雨警告信號，紅雨生效期間本港廣泛地區錄得超過50毫米雨量。

5月21日凌晨2時30分的天氣雷達圖像，雨帶持續發展並擴展至香港其他地區。（天文台圖片）

臨近日出雨勢明顯減弱 清晨5時15分改發黃雨

直至今日清晨5時後，雨勢明顯減弱，新界北部只有較低雨量，天文台在上午5時15分改發黃色暴雨警告信號，隨後雨帶進一步減弱，早上9時30分所有暴雨警告取消。

5月21日早上5時（左）及6時（右）的過去一小時雨量圖，雨勢明顯減弱，新界北部只有較低雨量。

天文台︰影響香港的大雨發展及移動瞬息萬變

文章並指，當香港廣泛地區已錄得或預料每小時雨量超過30、50或70毫米，而且雨勢可能持續，天文台便會發出相應的黃色、紅色或黑色暴雨警告信號，惟影響香港的大雨發展及移動瞬息萬變，有時雨勢較廣泛，有時只影響局部地區，造成嚴重水浸，其他地方卻未必受到影響，因此按情況發出兩個提示。

其中，當香港個別地區錄得或預料每小時超過70毫米的大雨，而雨勢未擴展至廣泛地區時，天文台會發出「局部地區大雨提示」，列出受影響地區及錄得雨量，提醒市民有關地區或因大雨引致水浸。

另外當新界北部受大雨影響時，低窪地帶或會出現水浸，天文台會發出「新界北部水浸特別報告」，提醒市民應採取適當的預防措施，以防止水浸可能引致的損失。

天文台5月21日早上11時30分更新的九天天預報，顯示5月22日天色有所好轉。（天文台網頁截圖）

明日的天氣︰高空擾動遠離 驟雨減少及天色好轉

文章預告，隨着影響華南的高空擾動遠離，明日（22日）驟雨減少及天色好轉，預料高空反氣旋周末至下周中期覆蓋華南沿岸，本港周末至下周一（即佛誕連假）部份時間有陽光及炎熱，但局部地區仍有驟雨。