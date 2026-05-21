天文台料下周二市區33度　或首發酷熱天氣警告　周日佛誕炎熱32度

【天文台／HKO／明天的天氣／暴雨警告／小滿／酷熱天氣警告／佛誕的天氣】天文台今日（21日）指出，隨着影響華南的高空擾動遠離，明日（22日）驟雨減少，天色好轉，將重見太陽；預料高空反氣旋會在周末至下周中期覆蓋華南沿岸，氣溫上升，下周日（24日）佛誕部分時間有陽光，日間炎熱，本港市區氣溫（以天文台尖沙咀總部計）最高32度；天文台料到下周二（26日）氣溫將升至33度，是今年首次預測達酷熱級別，屆時將創今年氣溫新高，天文台或需首發酷熱天氣警告。



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今日是二十四節氣小滿，與高空擾動相關的驟雨及狂風雷暴持續影響珠江口一帶，驟雨及狂風雷暴由昨晚（20日）開始影響香港，今日凌晨時分特大，天文台今日（21日）凌晨一度發出紅色暴雨警告信號。截至中午12時，多數區域雨量累計達70毫米，沙頭角至青衣一帶、以及西貢東郊野公園超過100毫米，而八仙嶺一帶更逾140毫米。

5月21日截至中午各區雨量圖顯示，多數區域累計雨量超過70毫米，大埔至粉嶺達超過140毫米。(天文台圖片)

踏入夏天，海洋公園水上樂園5月16日起重開，吸引年輕人入場玩水。（倪清江攝）

踏入夏天，海洋公園水上樂園5月16日起重開，吸引年輕人入場玩水。（倪清江攝）

明天的天氣：早上有幾陣驟雨 下午部分時間有陽光

天文台指隨着影響華南的高空擾動遠離，明日（22日）該區驟雨減少，天色好轉，預料高空反氣旋會在周末至下周中期覆蓋華南沿岸，廣東地區天色普遍晴朗，天氣持續炎熱。

九天天氣預報顯示，預測明日吹南風3至4級，大致多雲，早上有幾陣驟雨，下午部分時間有陽光，市區氣溫介乎26至31度。到周六（23日）吹南至西南風4級，部分時間有陽光，早上局部地區有驟雨，日間炎熱，氣溫最高32度。

踏入夏天，海洋公園水上樂園5月16日起重開，吸引年輕人入場玩水。（倪清江攝）

周日佛誕有太平清醮 料早上局部地區有驟雨 日間炎熱32度

下周日（24日）農曆四月初八是佛誕和譚公誕，長洲有太平清醮下午有飄色巡遊，深夜有搶包山比賽，早上筲箕灣也有「恭祝譚公寶誕」盛會巡遊，天文台預測當日吹南至西南風4級，部分時間有陽光，早上局部地區有驟雨，日間炎熱，市區氣溫介乎27至32度，前往觀看市民要防雨又防曬，手持一把遮最穩陣。

天文台5月21日上午11時半更新九天天氣預報，料天氣轉好，未來九日氣溫上升，達炎熱至酷熱水平。(天文台圖片)

天文台下周二或需發出今年首個酷熱天氣警告

天文台預測下周一（25日)至三（27日）吹南至西南風3至4級，市區氣溫最低28度。周一部分時間有陽光及炎熱，氣溫最高32度；周二（26日）大致天晴，日間酷熱，料最高33度；到周三（28日）部分時間有陽光及炎熱，氣溫最高32度。

33度屬酷熱級別，天文台下周二或需發出今年首個酷熱天氣警告。今年暫時最高氣溫為5月12日錄得的31.6度。如夜間氣溫達28度，屬於「熱夜」級別。

天文台5月21日上午11時半更新九天天氣預報，料未來九日市區氣溫介乎26至33度。(天文台圖片)

天文台5月21日上午11時半更新九天天氣預報，料未來九日相對濕度介乎65%至95%。(天文台圖片)

天文台預測下周四（28日)吹南風3級，部分時間有陽光，局部地區有驟雨，日間炎熱，氣溫介乎27至32度，下周五（29日）吹南至東南風3級，短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，氣溫最高31度；下周六（30日）轉吹東風3至4級，短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，氣溫介乎26至30度。