熱帶氣旋料命名「薔薇」　台日韓發移動路徑圖　料下周初逼近琉球

【天文台／HKO／熱帶擾動／打風／熱帶氣旋／薔薇Jangmi】天文台今日（25日）指出，位於西北太平洋的雅蒲島（Yap Island）附近的低壓區會發展為熱帶氣旋，在未來數日大致移向台灣以東海域至琉球群島一帶。該熱帶氣旋料將命名為「薔薇」（Jangmi，韓國提供名稱，即一種玫瑰）台灣、日本及韓國官方氣象機構今日發出預測移動路徑圖，料下周初以颱風級逼近琉球群島及台灣一帶。



準「薔薇」料對港無威脅，但下周初前往台灣及日本市民要留意天氣變化。



料將命名為「薔薇」（Jangmi）的一個熱帶氣旋， 台灣中央氣象署5月26日晚更新預測移動路徑圖，料下周初以颱風級逼近琉球群島及台灣一帶。（ 台灣中央氣象署圖片）

今晚集結在雅蒲島東南方 時速18公里向西北移動

天文台指位於雅蒲島附近的低壓區會發展為熱帶氣旋，在未來數日橫過菲律賓以東之西北太平洋並逐漸增強，大致移向台灣以東海域至琉球群島一帶。內地中央氣象台今日表示，該低壓區日內增強為熱帶氣旋，未來可能影響中國東部海域；今日的中期預報未有再提及南海會有熱帶擾動。

台灣中央氣象署、日本氣象廳及韓國氣象廳今已將該低壓區升格為熱帶低氣壓（熱帶氣旋最低級別），並在今晚更新準「薔薇」預測移動路徑圖。台灣中央氣象署資料顯示，在晚上8時準「薔薇」的中心位置在北緯 8.0 度，東經 139.5 度，大致在雅蒲島東南方，以每小時18公里速度，向西北移動；其中心氣壓1004百帕，近中心最大風速每秒15米，瞬間最大陣風每秒23米。

料將命名為「薔薇」（Jangmi）的一個熱帶氣旋， 日本氣象廳5月26日晚更新預測移動路徑圖，料下周初以颱風級逼近琉球群島及台灣一帶。（日本氣象廳圖片）

料將命名為「薔薇」（Jangmi）的一個熱帶氣旋， 韓國氣象廳5月26日晚更新預測移動路徑圖，料下周初以颱風級逼近琉球群島及台灣一帶。（韓國氣象廳圖片）

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