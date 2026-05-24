天文台料周二至周五市區33度　中央氣象台：可能一至兩個颱風生成

【天文台／HKO／熱帶氣旋／明天的天氣／酷熱天氣警告／佛誕／搶包山／長洲太平清醮】今日（5月24日）為佛誕，不少市民及遊客到長洲，觀看太平清醮飄色巡遊及搶包山。今日天氣炎熱，不過天文台預測高空反氣旋會在未來數日持續覆蓋廣東沿岸及南海北部，周二（5月26日）起一連四日市區氣溫（以天文台尖沙咀總部計）最氣料升至33度，料天文台將發出今年首個酷熱天氣警告。



天文台預測一道低壓槽在本周後期靠近華南沿岸，天氣漸轉不穩定，有驟雨及雷暴，氣溫顯著回落。內地中央氣象台預測未來10天，西北太平洋面上或南海可能有一至兩個颱風生成，但對中國近海影響概率較小。



5月24日為農曆四月初八「佛誕」，長洲舉行太平清醮，有飄色巡遊。天氣炎熱，打扮成不同飄色人物「小色芯」的小童，都手持手提小風扇。（梁鵬威攝）

5月24日為農曆四月初八「佛誕」，長洲舉行太平清醮，有飄色巡遊。天氣炎熱，打扮成不同飄色人物「小色芯」的小童，都手持手提小風扇。（梁鵬威攝）

5月24日為農曆四月初八「佛誕」，長洲舉行太平清醮，有飄色巡遊。天氣炎熱，打扮成不同飄色人物「小色芯」的小童，都手持手提小風扇。（梁鵬威攝）

5月24日為農曆四月初八「佛誕」，長洲舉行太平清醮，有飄色巡遊。天氣炎熱，打扮成不同飄色人物「小色芯」的小童，都手持手提小風扇。（梁鵬威攝）

天文台科學主任在上周五（5月22日）於網頁「天氣隨筆」發表的文章《西南季候風爆發和六月初的潛在低壓系統》，指出根據最新電腦預測，預料今年南海西南季候風有機會於5月下旬至6月初爆發，從氣候角度而言，南海西南季候風爆發是華南地區進入夏季的重要標誌之一；而在西南季候風爆發之前，副熱帶高壓脊通常會盤踞在南海及華南沿岸一帶，為該區帶來高溫天氣。

明天的天氣：大致天晴及炎熱 早上局部地區有驟雨

天文台指出，高空反氣旋會在未來數日持續覆蓋廣東沿岸及南海北部，該區普遍晴朗，天氣漸轉酷熱。

受偏南氣流影響，天文台預測明日（5月25日，星期一佛誕補假）廣東沿岸局部地區有驟雨，本港吹南至西南風4級，離岸及高地5級，大致天晴及炎熱，但早上局部地區有驟雨，市區氣溫介乎28至32度。

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周二起天晴、日間酷熱 周五稍後有幾陣驟雨和雷暴

天文台預測周二至周四（5月26日至28日）一連三日吹南至西南風3至4級，大致天晴，日間酷熱，市區氣溫均介乎28至33度；到周五（29日）吹西至西南風2至3級，部分時間有陽光，日間酷熱，稍後有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，氣溫介乎27至333 。

天文台5月24日上午11時半更新九天天氣預報，預測5月26日至29日市區氣溫最高33度。(天文台圖片)

天文台5月24日上午11時半更新九天天氣預報，預測未來九日市區氣溫介乎26至33度。(天文台圖片)

天文台指隨着一道低壓槽在本周後期靠近華南沿岸，該區天氣漸轉不穩定，有驟雨及雷暴。九天天氣預報顯示，周六（5月30日）吹微風2級，漸轉東風3至4級；大致多雲，有幾陣驟雨，初時局部地區有雷暴，下午短暫時間有陽光，市區氣溫回落至介乎28至30度。

天文台預測下周日（5月31日）及下周一（6月1日）氣溫介乎26至30度。周日吹東風4級，離岸間中5級，部分時間有陽光，有一兩陣驟雨；周一吹東風4級，短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。

下周二（6月2日）吹東至東南風4級，短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，氣溫27至31度。

天文台5月24日上午11時半更新九天天氣預報，預測未來九日相對濕度最高85%至95%。(天文台圖片)

天文台：密切監測可能影響本港的潛在低壓系統

內地中央氣象台預測未來10天，西北太平洋面上或南海可能有一至兩個颱風生成，但對中國近海影響概率較小。

天文台今日發表的預報，則未有相關預報，不過《西南季候風爆發和六月初的潛在低壓系統》一文提到，根據電腦模式預測850百帕斯卡風場距平圖，預料6月初南海及西北太平洋會出現顯著氣旋式環流距平特徵，顯示期間季風槽較為靠近南海北部至呂宋海峽一帶，這種大氣環流型態有利低壓系統在南海生成及發展，天文台會密切監測南海西南季候風爆發後可能影響本港的潛在低壓系統。