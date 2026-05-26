遊台日注意｜天文台料低壓區成熱帶氣旋　未來數日移向台灣至琉球

遊台灣、日本港人注意，香港天文台今日（26日）預測，位於雅蒲島附近的低壓區會發展為熱帶氣旋，在未來數日橫過菲律賓以東之西北太平洋並逐漸增強，大致移向台灣以東海域至琉球群島一帶，即將出行旅遊台日港人須注意天氣變化。



另外，天文台今早7時45分發出今年首個酷熱天氣警告。高空反氣旋會在未來兩三日持續為廣東沿岸帶來酷熱的天氣。預料一道低壓槽會在接近週末靠近華南沿岸，天氣漸轉不穩，有驟雨及狂風雷暴。而一股偏東氣流會在週末期間影響廣東沿岸，高溫天氣有所緩解。



圖為截至5月26日上午11時30分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

天文台表示，高空反氣旋正覆蓋廣東沿岸及南海北部。此外，一個低壓區正為雅蒲島附近帶來不穩定天氣。天文台料本港地區下午部份時間有陽光及酷熱，今晚大致多雲。吹和緩南至西南風，高地風勢間中清勁。展望未來兩三日日間大致天晴及持續酷熱。星期五稍後至星期六有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。

▼5月25日 市區錄32度創今年新高▼



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天文台指出，高空反氣旋會在未來兩三日持續為廣東沿岸帶來酷熱的天氣，預料一道低壓槽會在接近周末靠近華南沿岸，該區天氣漸轉不穩定，有驟雨及狂風雷暴。而一股偏東氣流會在周末期間影響廣東沿岸，高溫天氣有所緩解。

此外，位於雅蒲島附近的低壓區會發展為熱帶氣旋，在未來數日橫過菲律賓以東之西北太平洋並逐漸增強，大致移向台灣以東海域至琉球群島一帶。即將出行旅遊台灣及日本的港人須注意天氣變化。

▼4月6日 長假第四日多雲天陰無雷雨▼



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天文台的九天天氣預報顯示，明日（27日）至周四（28日）均大致天晴，日間酷熱，氣溫介乎29度至33度。周五部份時間有陽光，日間酷熱，稍後有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，最高氣溫亦為33度，最低氣溫則微跌至27度。

圖為天文台截至5月26日上午11時30分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

周六（30日）大致多雲，有幾陣驟雨，初時局部地區有雷暴，下午短暫時間有陽光。下周日（31日）則部份時間有陽光，有一兩陣驟雨。兩日氣溫同有回落，介乎26度至30度。

下周一（6月1日）部份時間有陽光，有一兩陣驟雨，氣溫介乎26度至31度。下周二（6月2日）及下周四（6月4日）同樣短暫時間有陽光，氣溫介乎27度至31度，除了下周四有一兩陣驟雨外，下周二及周三均有幾陣驟雨。