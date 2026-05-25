天文台料周二起一連四日市區熱爆33度　中央氣象台預測南海有擾動

【天文台／HKO／明天的天氣/ 打風／熱帶氣旋／酷熱天氣警告 】天文台今日（5月25日）錄得市區氣溫（以天文台尖沙咀總部計）32度創今年新高，受高空反氣旋影響，預測明日（26日）起一連四日最高33度，料天文台會發出今年首個酷熱天氣警告，新界北區上水及打鼓嶺或升至35度。



天文台暫未有任何關於會否打風的預測。內地中央氣象台預報周三（27日）前後，菲律賓以東海域將有一個熱帶氣旋生成，但料對中國近海影響的概率較小；而南中國海還有「熱帶擾動」，潛在發展成熱帶氣旋。



多個傳統電腦及AI人工智能預報模式結果都顯示，在台灣以東的西北太平洋海域，日內將有一個熱帶氣旋生成並增強，但不會威脅台灣，有預測6月初會移至日本九州、四國、大阪一帶。AI人工智能預報模式「風烏」則料一個小型低壓系統會在6月初形成，再移近海南島至廣東沿岸並減強。不過有關預測結果由直腦直接輸出，未經科學主任調整。



天文台5月25日下午錄得市區32度，創今年氣溫新高。在炮台山東岸公園，有市民用膠袋套頭，阻擋陽光。（鄧倩螢攝）

天文台5月25日下午錄得市區32度，創今年氣溫新高。在炮台山東岸公園，有來到市民開傘阻擋陽光。（鄧倩螢攝）

天文台5月25日下午錄得市區32度，創今年氣溫新高。在炮台山東岸公園，有來到市民開傘阻擋陽光。（鄧倩螢攝）

+ 4

5月25日截至下午4時30分各區錄得的最高氣溫。（天文台圖片）

明天的天氣：大致天晴及炎熱 早上局部地區有驟雨

天文台指高空反氣旋會在未來兩三日持續為廣東沿岸帶來普遍晴朗及酷熱的天氣，預測明日（5月26日）吹南至西南風4級，大致天晴，初時部分時間多雲，日間酷熱，市區氣溫介乎29至33度。

到周三（27日）及周四（28日）吹南至西南風3至4級， 大致天晴，日間酷熱，氣溫同樣介乎29至33度。

天文台5月25日下午4時半更新九天天氣預報，料26日起天晴酷熱，周末天氣漸轉不穩定，有驟雨及雷暴。（天文台圖片）

天文台5月25日下午4時半更新九天天氣預報，料未來九日市區氣溫介乎26至33度。（天文台圖片）

天文台自己分區天氣預報顯示，5月26日下午2時，天文台總部氣溫料升至33度，而水上和打鼓嶺將達35度。(天文台圖片)

低壓槽接近周末靠近華南沿岸 周五稍後有幾陣驟雨及雷暴

天文台預料一道低壓槽會在接近周末靠近華南沿岸，該區天氣漸轉不穩定，有驟雨及雷暴。九天天氣預報顯示，周五（29日）最高氣溫仍料33度，不過下限稍降至27度，吹西至西南風2至3級；部分時間有陽光，日間酷熱，稍後有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。

天文台5月25日下午4時半更新九天天氣預報，料未來九日相對濕度介乎60%至85%。（天文台圖片）

一股偏東氣流會在周末至下周初影響廣東沿岸 氣溫稍為下降

天文台預測一股偏東氣流會在周末至下周初影響廣東沿岸，該區氣溫稍為下降，料周六（5月30日）吹微風2級，漸轉東風3至4級，大致多雲，有幾陣驟雨，初時局部地區有雷暴，下午短暫時間有陽光，氣溫介乎26至30度；周日（31日）氣溫相若，吹東風4級，離岸間中5級，部分時間有陽光，有一兩陣驟雨。

+ 10

下周一（6月1日）為夏季開始（6至8月），天文台料吹東至東南風3級，部分時間有陽光，有一兩陣驟雨，氣溫介乎26至31度；下周二及三（2及3日 )短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，氣溫介乎26至30，周二吹東南風3級，周三吹南風3至4級。

天文台地球天氣網頁顯示傳統電腦模式「歐洲中期天氣預報中心數值預報 ECMWF 」5月25日預測結果，5月31日下午2時，一個熱帶氣旋集結在台灣以東的西北太平洋海域上空，但與台灣距離甚遠及較鬆散。（天文台圖片）

天文台地球天氣網頁顯示AI人工智能預報模式「歐中AIFS」5月25日預測結果，5月31日下午2時，一個熱帶氣旋集結在台灣以東的西北太平洋海域上空，但與台灣距離甚遠。（天文台圖片）

中央氣象台：周三前後菲律賓以東海域將有一個颱風生成

內地中央氣象台今早在中期天氣預報指出，預計在周三（5月27日）前後，菲律賓以東洋面將有一個颱風生成，但對中國近海影響的概率較小。

天文台地球天氣網頁顯示AI人工智能預報模式「風烏」5月25日預測結果，5月31日下午2時，一個熱帶氣旋集結在台灣以東的西北太平洋海域上空，但與台灣距離甚遠。（天文台圖片）

天文台地球天氣網頁顯示AI人工智能預報模式「盤古」5月25日預測結果，5月31日下午2時，一個熱帶氣旋集結在台灣以東的西北太平洋海域上空，但與台灣距離甚遠。（天文台圖片）

天文台地球天氣網頁顯示AI人工智能預報模式「伏羲」5月25日預測結果，5月31日下午2時，一個熱帶氣旋集結在台灣以東的西北太平洋海域上空，但與台灣距離甚遠。（天文台圖片）

南中國海「熱帶擾動」會增強為熱帶氣旋嗎？

中央氣象台在預報中還表示，南中國海還會有「熱帶擾動」活動。「熱帶擾動」類近低壓區，當海面溫度在26.5度以上、較強的水平風切、微弱的垂直風切和良好的低空輻合及高空輻散配合，可增強為熱帶氣旋。

AI人工智能預報模式「風烏」今日預測結果顯示，南海6月初會有一個小型低壓系統形成，並移近海南島及廣東西部沿岸。不過有關預測結果由直腦直接輸出，未經科學主任調整，加上距離日子尚遠，實際變化大。

天文台地球天氣網頁顯示AI人工智能預報模式「風烏」5月25日預測結果，南海6月初會有一個小型低壓系統形成，並移近海南島及廣東西部沿岸，圖為預測6月4日下午2時集結位置。（天文台圖片）

天文台地球天氣網頁顯示AI人工智能預報模式「風烏」5月25日預測結果，南海6月初會有一個小型低壓系統形成，並移近海南島及廣東西部沿岸，圖為預測6月5日下午2時集結位置。（天文台圖片）