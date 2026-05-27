天氣｜酷熱警告繼續生效　今日大致天晴最高33度　周五有驟雨雷暴

酷熱天氣警告繼續生效。天文台今日（5月27日）清晨指出，高空反氣旋正覆蓋南海北部及廣東沿岸，預測本港今日初時部份時間多雲，最低氣溫約29度。日間大致天晴及酷熱，最高氣溫約33度。吹和緩南至西南風。



天文台於今晨6時45分再發特別天氣提示稱，高溫天氣持續，請補充足夠水分。如感不適，立刻休息或求助，需要時盡快求醫。天文台展望，未來一兩日日間大致天晴及持續酷熱。星期五（29日）稍後至星期六（30日）有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。



圖為截至5月27日清晨5時40分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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低壓槽接近周末靠近 熱帶氣旋料將移向台灣以東

天文台指出，高空反氣旋會在未來一兩日持續為廣東沿岸帶來酷熱的天氣。預料一道低壓槽會在接近週末靠近華南沿岸，該區天氣漸轉不穩定，有驟雨及狂風雷暴。而一股偏東氣流會在週末期間影響廣東沿岸，高溫天氣有所緩解。

此外，位於雅蒲島附近的熱帶氣旋會在未來數日橫過菲律賓以東之西北太平洋，並逐漸增強，大致移向台灣以東海域至琉球群島一帶。

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周五至下周三有驟雨 周五及周六有雷暴

天文台的九天天氣預報顯示，明日（28日）及周五（29日）均日間酷熱，最高達33度。其中，明日大致天晴，最低氣溫29度。周五部份時間有陽光，稍後有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，最低27度。

圖為天文台截至5月27日清晨3時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

周六（30日）大致多雲，有幾陣驟雨，初時局部地區有雷暴，下午短暫時間有陽光，與下周日（31日）均介乎26至30度。下周日則部份時間有陽光，有一兩陣驟雨。

下周一（6月1日）至下周四（6月4日）均最高31度，最低在26及27度。其中，下周一部份時間有陽光，有一兩陣驟雨；下周二（6月2日）及下周三（6月3日）短暫時間有陽光，有幾陣驟雨；下周四仍短暫時間有陽光，料有一兩陣驟雨。