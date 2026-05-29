香港酷熱天氣警告｜天文台錄34.1度刷今年最熱紀錄　上水熱見43度

【香港天文台九天天氣預報/ 明天的天氣/ 天文台/ HKO】天文台今日（29日）指，高空反氣旋為廣東沿岸帶來普遍晴朗的天氣，該區風勢微弱。同時，高溫觸發的雷雨正影響內陸地區，正午時分，本港多處地區氣溫上升至34度左右。



本港下午極端酷熱，多處地區氣溫上升至35度或以上。截至下午四時，天文台錄得最高氣溫34.1度，是今年以來最高紀錄。酷熱天氣警告至下午已連續生效逾78小時，在上水石湖墟遊樂場，顯示屏一度顯示高溫達43度。



天文台錄34度再刷今年最熱紀錄，上水一個運動場的溫度儀一度顯示熱達43度。（上水人大聯盟Facebook）

酷熱天氣警告至5月29日下午已連續生效逾78小時，上水石湖墟遊樂場顯示屏顯示高溫一度達43度，記者下午近2時到上水石湖墟遊樂場了解，高溫仍達42度。（林子慰攝）

未來一兩日高溫天氣有所緩解 下周中期再度酷熱

天文台預料，高空反氣旋會在明日（30日）減弱，而高空擾動會為廣東帶來驟雨及雷暴。一股偏東氣流會在未來一兩日影響廣東沿岸，高溫天氣有所緩解。隨著該偏東氣流在下周初被一股偏南氣流取代，下周中期沿岸地區再度酷熱。

預料一道廣闊低壓槽會為南海中部帶來不穩定天氣，並會在下周後期靠近南海北部及華南沿岸。此外，熱帶氣旋薔薇會在未來兩三日逐漸增強，大致移向琉球群島一帶。