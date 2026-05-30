酷熱天氣警告生效　市區最高溫33度　天文台籲避免長時間戶外活動

【香港天文台九天天氣預報/ 明天的天氣/ 天文台/ HKO】天文台今日（30日）下午1時50分發出酷熱天氣警告，預料今日本港天氣酷熱，提醒市民預防中暑，要避免長時間在戶外活動。天文台預測明日（31日）部分時間有陽光，有幾陣驟雨，隨後數天日間酷熱。



5月24日為農曆四月初八「佛誕」，長洲舉行太平清醮，有飄色巡遊。雖然天氣炎熱，飄色「小色芯」打扮成不同人物，有的諷刺時弊。（資料圖片/梁鵬威攝）

(天文台截圖)

大埔、上水、九龍城錄得逾32度

截至下午約兩時半，天文台錄得市區氣溫攝氏32.1度，最高氣溫33度。大埔、上水、九龍城錄得超過32度；沙田、荃灣、觀塘、屯門等錄得逾31度。

天文台在下午1時50分發出酷熱天氣警告，預料今日本港天氣酷熱，提醒市民應慎防中暑。天文台指長者、孕婦、嬰兒及小童、慢性病如心臟病或高血壓患者，以及過胖人士均較易中暑，應及時觀察是否出現中暑徵兆。

另外，在炎熱天氣下或高溫環境中工作的人士，可參照勞工處的預防工作時中暑指引，採取所需的防暑措施。在戶外活動的人士，應多補充水分和不要過度勞累。於感覺不適時，應儘快到陰涼的地方休息。戶外活動宜安排在早上或下午較後的時間進行。

天文台預測，本港今日（5月30日）下午部分時間有陽光及酷熱，局部地區有驟雨。 （資料圖片/李家傑攝）

天文台表示，高空擾動會在明日為華南帶來幾陣驟雨。而現時影響廣東沿岸的偏東氣流會在未來一兩日被偏南氣流取代，下周初至中期廣東地區天氣酷熱，而高溫觸發的驟雨亦會影響該區。

天文台預料，一道廣闊低壓槽會在下周中期為南海中部帶來不穩定天氣，並會在下周後期靠近南海北部及華南沿岸，該區驟雨逐漸增多。此外，熱帶氣旋薔薇會在未來一兩日逐漸增強，移向琉球群島一帶。

天文台預測本港今日下午部分時間有陽光及酷熱，局部地區有驟雨。今晚大致多雲，吹輕微至和緩偏東風。展望明日部分時間有陽光，有幾陣驟雨，隨後數天日間酷熱。

香港天文台今日（5月30日）上午11時30分未來九天天氣預測。（香港天文台網頁）

至於九天天氣預報方面，明日起部分時間有陽光，有幾陣驟雨，氣溫介乎27至33度。下周三為下周最熱，最高氣溫可達34度，連同隨後兩日，料日間酷熱。再下一個周日(7日)至周一，則大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，氣溫介乎27至31度。