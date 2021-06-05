季風槽下周殺到　天文台料有驟雨雷暴　端午節有雨兩區氣溫達34度

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-06-05 13:42

【端午節天氣】本港近日天氣不穩，時晴時雨。天文台預測，隨著覆蓋華南沿岸地區的雲帶逐漸轉薄，該區明日（6日）天色好轉及炎熱。然而一道廣闊低壓槽會在隨後數日為南海北部及華南沿岸帶來不穩定天氣。 天文台解釋，廣闊低壓槽亦被稱為「季風槽」，由於對流雲團發展的位置及大小有很大的隨機性，本港會不會受相關大雨影響，還要視乎季風槽整體北移的進程及個別雲團會否從香港上空經過。 6月14日周一為端午節，天文台料短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴；市區氣溫介乎28至32度，上水、長洲更高達34度。另外，熱帶氣旋「彩雲」會在今日（5日）橫過琉球群島一帶，並逐漸演變為溫帶氣旋。

▼重溫2020年疫下端午節情況▼

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經過連日大雨後，今日為廿四節氣的「芒種」，本港現雨後陽光；今早亦有絲絲涼意，各區最低氣溫徘徊24至25度。天文台指，影響廣東沿岸的雲帶正逐漸轉薄，料今日下午短暫時間有陽光，今晚大致多雲；吹輕微至和緩偏北風。展望明日（6日）部分時間有陽光及炎熱，隨後兩、三日間中有驟雨及雷暴。

根據九天天氣預測，天文台料明日部分時間有陽光，局部地區有驟雨；市區氣溫介乎攝氏27至32度。至下周二（8日）則料要暫別陽光，天文台料下周二大致多雲，間中有驟雨及雷暴，其後兩日亦同樣多雲有雨。

▼6.1本港迎紅雨 市民在狂風雷暴下上班上學▼

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季風槽造訪 天氣將會變得不穩定

天文台解釋，下周初季風槽再次造訪，南海及廣東沿岸的天氣將會變得不穩定。季風槽在北半球的夏季，是由印度洋輸送水汽至南海的重要角色，通常伴隨旺盛的對流活動。由於廣闊的季風槽沒有明顯軸線，對流雲團發展的位置及大小有很大的隨機性。

天文台指，現今電腦模式的降雨預測與實況可能相差甚遠，而且不同電腦模式之間有時亦存在頗大分歧。根據最新電腦模式預測，下周初至中期南海中部的季風槽有北抬至華南沿岸的趨勢，屆時香港可能又會有另一場顯著降雨出現。

「彩雲」明顯減弱 難確定其中心位置

另外，在今日正午12時，熱帶低氣壓「彩雲」集結在沖繩島以西約270公里，預料向東北移動，時速約45公里，橫過琉球群島一帶，並逐漸演變為溫帶氣旋。內地中央氣象台則指，「彩雲」今日上午在西北太平洋海面上明顯減弱，目前已很難確定其中心位置。