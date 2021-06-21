「夏至」熱辣辣多區高見34度　天文台料低壓槽靠近　周三迎大驟雨

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-06-21 12:16

今日（21日）是二十四節氣中的「夏至」，酷熱天氣警告現正生效，惟早上時分港島及將軍澳已錄得約10毫米雨量。在正午前，部分新界地區已升溫至34度或以上，打鼓嶺更達35度。 天文台預測，一道低壓槽將靠近，本港未來數天將迎來大驟雨及雷暴，市區最高氣溫稍降至30度；隨低壓槽遠離，覆蓋南海北部的高空反氣旋稍為增強，周末開始放晴，但本月尾聲再度暫別陽光。

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今日28至33度 離岸風勢清勁

本港昨日（20日）熱辣辣，多個新界地區升溫至35度以上，元朗公園及大隴高見35.8度。一股西南氣流今日為廣東沿岸帶來驟雨，本港大致多雲，有幾陣驟雨，初時局部地區有雷暴，日間部分時間有陽光及酷熱，市區氣溫料介乎28至33度，吹和緩西南風，離岸風勢清勁。

位於華南的一道低壓槽會在未來兩三日靠近沿岸地區，該區會有大驟雨及雷暴。天文台預測，本港明日（22日）間中有驟雨及雷暴，翌日天氣進一步轉差，迎來大驟雨，有雷暴的日子料持續至周五（25日）。

隨著低壓槽遠離，接近周末華南沿岸地區驟雨逐漸減少，天文台預料覆蓋南海北部的高空反氣旋稍為增強，周末期間廣東沿岸天色好轉，而本港周六（26日）起一連三日短暫時間有陽光，同時伴隨有幾陣驟雨，市區最高氣溫回升至32度。至六月最後兩日，天文台料迎來陰天，將大致多雲及有幾陣驟雨，市民外出時最好常備雨傘了。