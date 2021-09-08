雙颱風｜燦都直撲香港機率增至三成　梁榮武拆解主導路徑一個關鍵

本港周末或遭雙熱帶氣旋夾擊。根據天文台路徑概率預報顯示，超強颱風「燦都」路徑再向西調，穿過巴士海峽進入南海，撲向香港方向的機率增至三成。

天文台前助理台長梁榮武解釋，強烈熱帶風暴康森和燦都，或出現「藤原效應」，兩者路徑會越來越接近，惟相信作用並非十分明顯。他說，主導超強颱風燦都移動路徑的關鍵，為副熱帶高壓脊，如「副高」較強，燦都將向西移，即更接近本港。

天文台前台長岑智明在Facebook指出，雖然「先來一個康森」，但認為更需要密切留意燦都，形容「燦都可能係今年最有威脅嘅颱風。」



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根據天文台今年最新更新的熱帶氣旋路徑資訊預測，超強颱風燦都，在未來兩、三日大致移向台灣及呂宋海峽，進入南海後，於周日（12日）減弱為強颱風，其後於廈門市一帶登陸。

然而天文台路徑概率預報顯示，燦都朝香港方向移動的機率增至三成。前天文台長岑智明在Facebook解釋，概率預報是根據某一個或某幾個模式集成預報制定，仍有其他資料會影響預測路徑。而康森則料會在未來數天進入並橫過南海，大致移向海南島。

參考歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）預測，燦都周日會於台灣南邊登陸；美國全球預報系統（GFS）則預料，燦都周六（11日）進入南海後，下周一（13日）將於廣東省汕尾市一帶登陸，即在本港東面登陸，十分接近。

天文台︰燦都入南海或與康森出現「藤原效應」

天文台回應查詢時指，燦都和進入南海東北部後，或與康森出現「藤原效應」，兩者接近時有互相牽引。而目前燦都路徑及強度都有不確定性，惟暫時天文台料燦都大致移向台灣及呂宋海峽。

梁榮武則表示，「藤原效應」原則上會令燦都拉向西邊，即向本港方向移動，惟預測圖表顯示「藤原效應」並非十分明顯。反而副熱帶高壓脊，其實才是影響燦都移動路徑的關鍵。梁解釋指，現時副高較強，令燦都和康森移動路徑偏西；惟天文台預料，副高三日後將減弱，有機會令兩個熱帶氣旋向較北方向移動，即燦都會偏離本港。

▼ECMWF預測兩個熱帶氣旋移動路徑▼



▼GFS預測兩個熱帶氣旋移動路徑▼



燦都不足一日連升4級成超強颱風

另外，燦都在不足一日內連升4級至超強颱風，梁榮武指，熱帶氣旋增強原因眾多，包括海水溫度較熱、垂直風切變較弱；以及高空出現輻散，如「抽氣扇」將熱帶氣旋的氣流抽上頂部，增強上升氣流。

天文台料燦都明日（9日）中心附近最高持續風速達每小時220公里，參考過去影響本港致掛10號風球的熱帶氣旋，以2018年襲港的超強颱風「山竹」中心風力最高，達每小時250公里；其次為1979年的超強颱風「荷貝」，中心風力亦達每小時240公里；第三則為1975年的超強颱風「愛茜」，中心風力為每小時220公里。

天文台前助理台長梁榮武。（資料圖片）

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