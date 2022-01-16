東北季候風明早殺到　天文台料周二低見15度　大寒過後連落四日雨

受一股東北季候風影響，天文台預測未來兩日持續清涼兼有雨，料周二（18日）市區最低氣溫只有攝氏15度，至本周後期一股達強風程度的偏東氣流來襲，周四（即二十四節氣中的「大寒」）風勢頗大，日間最高氣溫稍回升至20度，天氣不寒，但仍迎來清涼的早上。

天文台預測，高空擾動會在周五及周末帶來有雨的天氣，料至少帶來一連四日有雨天氣。雖然持續天陰陰，但市區氣溫不跌反升，進一步升溫至21度。



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一股偏東氣流正影響廣東沿岸，本港今日初時大致多雲，下午部分時間有陽光，料市區最高氣溫達21度。

天文台預測，受一股東北季候風會在明早抵達廣東沿岸，未來兩日仍然天氣清涼，多雲而有雨，周二市區最低氣溫只有15度，打鼓嶺或再跌至12度，料最快周三暫別下雨天，下午亦短暫時間有陽光，市區氣溫稍回升至2字頭。

隨著一股強風程度的偏東氣流來襲，本周後期廣東沿岸風勢頗大。天文台料周四「大寒」稍後離岸風達強風程度，但天氣未算寒冷，迎來清涼的早上，市區氣溫介乎16至20度。

（天文台網站截圖）

天文台又預測，高空擾動會在近周末帶來有雨的天氣，料周五（21日）起一連四日多雲亦有雨，但氣溫在下雨天期間不跌反升，市區高見21度，最快下周二（25日）才停雨，本港仍然天陰陰，外出時記得常備雨傘了。

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