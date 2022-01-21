天文台料有雨天氣持續至周一　1月30日年廿八涼浸浸市區最低15度

本港今日（21日）短暫時間有陽光，但天文台預測受高空擾動影響，今晚開始有幾陣雨，料下雨天持續至下周一（24日），不過氣溫更進一步回暖，下周一市區將升溫至攝氏22度。

隨新一股東北季候風下周中來襲，天文台料屆時氣溫稍為下降，下周末再迎來多雲有雨的天氣，但料年廿八（30日）陽光再現，不過市區最低氣溫將降至15度，市民或要清涼天氣下「洗邋遢」了。



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天文台表示，一股清勁至強風程度的偏東氣流正影響廣東沿岸地區，今早新界多區跌至約12度，料下午部分時間天色明朗，但今晚有一兩陣雨。

天文台預測，受高空擾動影響，未來數天仍然持續有雨，明日初時離岸間中吹強風，但下周初廣東沿岸風勢微弱，天氣變得潮濕，料下周日及一（23及24日）大致多雲，有幾陣雨，能見度較低，市區氣溫介乎19至22度，天氣較和暖。

年廿八天氣轉涼

受東北季候風影響，下周中期華南沿岸氣溫稍為下降。天文台預測，下周二起日間部分時間天色明朗，市區最高氣溫維持在「2字頭」，但至周五（28日）開始有一、兩陣雨，最快年廿八才暫別雨天。

按民間習俗，市民會在年廿八「洗邋遢」，為家居大掃除。天文台預測，當日短暫時間有陽光，但早晚天氣清涼，市區最低氣溫跌至15度。參考自動分區氣溫，當日打鼓嶺或只有11度，而石崗也只有12度。

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