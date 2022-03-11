城門谷公園吉野櫻盛開　天文台料下周日春分多雲有雨　最高25度

春回大地，近日本港天晴溫暖。天文台預測，乾燥的東北季候風會在明日（12日）繼續為華南帶來普遍晴朗的天氣。預料季候風會在下周初逐漸被一股溫暖的海洋氣流所取代，廣東沿岸地區潮濕有霧。下周日（20日）為廿四節氣中的「春分」，晝夜長短相同，天文台預測下周日多雲有雨，市區氣溫最高料為25度。

春暖花開，荃灣城門谷公園內新種的四棵吉野櫻3月10日盛開，燦爛陽光下簇擁的櫻花更顯絢麗，吸引不少市民「打卡」。



▼3月10日 櫻花花見｜城門谷公園吉野櫻盛開▼



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本港表示，今日（11日）天氣溫暖，截至下午4時天文台錄得市區最高26.9度，而大美督更達28.6度。天文台表示，乾燥的東北季候風正為中國東南部帶來大致晴朗的天氣。今日正午時分，本港普遍地區的相對濕度下降至70％以下。預測本港今日天晴，下午乾燥，吹和緩偏東風。

天文台展望明日大致天晴，日間乾燥，晚上部份時間多雲，市區氣溫預料將介乎18至25度，即晝夜溫差達7度，市民要注意天氣變化。

下周初潮濕有霧 濕度或爆燈

天文台又預測，本港下周初漸轉潮濕有霧，下周一（14日）、二（15日）沿岸有霧，日間部分時間有陽光，兩日相對濕度最高更達100％，抽濕機是時候出動；而兩日天氣亦相當溫暖，料下周一氣溫介乎19至27度。

天文台預料季候風會在下周初逐漸被一股溫暖的海洋氣流所取代，廣東沿岸地區潮濕有霧。（天文台網頁圖片）

3月20日「春分」多雲有陣雨

下周中後期或迎幾陣驟雨，天文台料受高空擾動影響，下周中後期華南地區有驟雨，下周三（16日）起連續五日有雨。下周日（20日）為「春分」，代表天氣慢慢轉暖，雨水相對增多，而且空氣非常潮濕。天文台料下周日大致多雲，有一兩陣雨，氣溫則介乎20至25度。

▼3月8日 市民外出做運動及賞櫻花▼

