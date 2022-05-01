勞動節假期涼浸浸　周一市區跌至18度　天文台料周四立夏重上30度

東北季候風來襲，本港今早天氣稍涼，亦伴隨驟雨，多區跌至20度以下，明日（2日）勞動節補假市區最低氣溫進一步跌至18度，天氣繼續「涼浸浸」。

天文台預測，隨著與高空擾動相關的雨區逐漸遠離，最快周二（3日）開始轉晴，料周四（5日，亦是二十四節氣中的「立夏」）市區高見30度，迎來炎熱天氣，熱辣辣的天氣將持續至周末，換言之，市民將會在一星期內感受不同季節。下周日（8日）是母親節，天文台料受一道雲雨帶影響，當日多雲及有幾陣驟雨。



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踏入5月首天迎來陰天，受東北季候風影響，本港今早天氣稍涼，多處地區氣溫下降至21度或以下；同時高空擾動持續為華南沿岸及南海北部帶來驟雨。

天文台昨在「天氣隨筆」表示，今明兩日廣東沿岸主要受東北季候風與高空擾動影響，顯著降雨區會比早前預測提前影響珠江口一帶，在偏北風和有雨的天氣下，今日氣溫逐步下降，明日氣溫亦會稍低，雨勢逐漸減弱。

打鼓嶺或降至15度 熱帶氣旋失蹤

根據最新九天天氣預報，明日繼續多雲及間中有驟雨，日間驟雨減少，市區最低氣溫降至18度。參考自動分區天氣預報，打鼓嶺或再降至15度。

早前預告的熱帶氣旋蹤影消失了，天文台解釋，昨午2時的衛星圖像顯示，南海中至北部有一些與高空擾動相關的對流雲團，但沒有明顯的螺旋型態，南海上空的反氣旋亦明顯較早前電腦預測的強和沒有東退。由於沒有合適的大氣配置「助攻」，南海的對流雲團預料不會發展成熱帶氣旋，但其水汽會逐漸移近廣東沿岸，為該區帶來驟雨。

「立夏」市區高見30度

隨著與高空擾動相關的雨區逐漸遠離，最快周二已暫別下雨天，迎來陽光，其後天色大致良好，氣溫亦進一步回升。周四是「立夏」，意味夏天正式來臨，天文台預測，當日大致天晴及日間炎熱，市區最高氣溫達30度，炎熱天氣料持續至周六。

母親節迎下雨天

母親節降至，天文台預測一道雲雨帶會在周末期間為廣東帶來驟雨，料當日天氣不佳，大致多雲及有幾陣驟雨，市區氣溫介乎25至29度，其後兩日繼續有雨，氣溫未見回落。

（天文台網站截圖）

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