母親節、佛誕天公不造美　雨勢持續八日　下周四、五有狂風雷暴

【佛誕／母親節／立夏】母親節及佛誕將至，惟天文台預測下周起連日狂風雷暴。天文台指，高空擾動會在未來數天為華南帶來幾陣驟雨，預料一道低壓槽會在下周中後期為廣東帶來不穩定天氣，該區會有大驟雨及狂風雷暴，而一股東北季候風則會在下周周末影響廣東沿岸，該區氣溫稍為下降。



根據天文台九天天氣預報，母親節兼佛誕（8日）將大致多雲，間中有驟雨，其後將「落足」七日雨，至下周四、五（12及13日）起一連兩日狂風雷暴，雨勢亦料頗大。



天文台預料下周會落足七日雨。（天文台網頁截圖）

「立夏」於昨日（5日）已過，代表夏天正式來臨，天文台表示，廣東沿岸天色大致良好，而與高空擾動相關的雲帶正覆蓋中國西南部，料本港地區今日（6日）下午及今晚大致天晴，下午炎熱，吹和緩偏東風，展望明日部分時間天色明朗。

周日是母親節兼佛誕，周一（9日）亦是佛誕補假，不少打工仔可享三日連假，不過假期料有驟雨，或影響難市民進行戶外活動的計劃。天文台料於九天天氣預報中，料下周三（11日）多雲、間中有驟雨及幾陣狂風雷暴。

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下周四、五（12、13日）亦有驟雨，雨勢有時頗大及有狂風雷暴，氣溫回落至介乎攝氏22至29度，市民外出緊記帶備雨具。天文台料預料雨勢將延續至月中，再下一個周日（15日）繼續大致多雲，有幾陣驟雨，氣溫進一步下降至攝氏20度至25度。

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