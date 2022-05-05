母親節起落7日雨　天文台料下周狂風雷暴　5.14再轉涼一區得19度

【佛誕／母親節／立夏】本港近日天氣轉晴，不過下周起料連日狂風雷暴。天文台預測高空擾動會在周末期間及下周初為廣東帶來驟雨；而一道低壓槽料會在下周中後期為華南帶來不穩定天氣，該區會有大驟雨及狂風雷暴。

根據天文台九天天氣預報，周日（8日）母親節兼佛誕，將大致多雲，間中有驟雨，其後將「落足」七日雨，至下周四（12日）起更連日狂風雷暴，雨勢亦料頗大。天文台料下周六（14日）市區氣溫降至22度，而打鼓嶺氣溫更或「跌穿2字頭」至最低19度，寒衣仍未能「入櫳」。



▼5月2日天文台總部錄得16.4度低溫▼



今日（5日）是廿四節氣中的「立夏」，代表夏天正式來臨。天文台指一股偏東氣流正影響廣東沿岸，預測今日大致天晴，下午炎熱，市區最高氣溫達29度；吹和緩偏東風。展望未來一兩日部分時間有陽光，下周初有幾陣驟雨。

周日是母親節兼佛誕，周一（9日）亦有補假，不少打工仔可享三日連假，不過假期料有雨，市民或難享受戶外活動。天文台料周日及周一同樣大致多雲，有幾陣驟雨，氣溫介乎25至28、29度，其後更一連七日有雨。

天文台料下周四（12日）起本港多雲，有驟雨及幾陣狂風雷暴，稍後雨勢有時頗大；下周五（13日）同樣有狂風雷暴，氣溫則回落至介乎23至27度，市民外出緊記帶備雨具。直至下周六（14日），天文台預測本港仍間中有驟雨及有幾陣雷暴，氣溫進一步跌至介乎22至26度，新界多區包括上水及流浮山等料降至20度，而打鼓嶺更有機會低見19度，保暖衣物或暫時仍未能收起。

▼5月1日 東北季候風南下氣溫驟降▼

