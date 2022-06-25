八星連珠錯過要等183年　6.27前肉眼賞五星伴月　最佳時地全攻略

本港上空正上演「八星連珠」奇觀，一旦錯過，要等到2205年才出現！天文台指，「八星連珠」現象之一、年內第二次「五星匯聚」雖早於5月22日已開始，但近日始是全年最佳觀賞時段，五星同時出現夜空時間最長。由現在至下周一（27日），只要在凌晨約4時半至日出前，抬頭向上望，即可肉眼見到土、木、火、金、水五顆行星伴隨月亮，「八星伴月」同列於夜空。



其實在此時，肉眼看不到的天王星、海王星和「矮行星」冥王星亦運行至附近，八星靜靜在香港上空匯聚一起，夜空中排成一線，形成「八星連珠」。嗇色園可觀自然教育中心暨天文館建議，市民可走到無大廈遮擋的海濱或無光害的郊外觀賞向東方觀望。



今年有三次「五星匯聚」 6月中下旬是全年最佳觀賞時段

天文台表示，今年會出現三次「五星匯聚」，而6月中、下旬是全年的最佳觀賞時段，期間五星同時出現於夜空的時間最長。天文台又指，今次「行星匯聚」最特別的是期內七大行星及冥王星將會少有地靠在太陽系一側，故在日出前無論是肉眼能看見的水、金、火、木及土星，或是肉眼看不到的天王星、海王星和冥王星，都會在香港上空匯聚一起。

土、木、火、金、水五顆行星並列一線 要賞「八星連珠」要用望遠鏡

以今日（25日）為例，五星之中最遲出現的水星在早上4:30時前從東方地平線升起，土、木、火、金、水五顆行星會同時出現在夜空，直至黎明前後天漸亮為止，歷時超過1小時。根據讀者提供圖片，今日清晨五顆行星並列成一線，當中較光亮的月亮串連起五星，形成「五星伴月」。不過如要觀賞「八星連珠」，則要利用望遠鏡觀測或拍攝。

無大廈遮擋海濱、無光害郊外向東方觀望最佳 下次要到2205年

嗇色園可觀自然教育中心暨天文館則解釋，其實「八星連珠」並不代表星球像串魚蛋串在一起，只是從地球觀點所看的情況，各星球聚在太陽的一側，看起來一眾星體彷似列隊而出。天文館又指，下次有更集中的「八星連珠」就要等到2205年了，建議市民向東方觀望，走到無大廈遮擋的海濱或無光害的郊外觀賞則更為理想。

天文台料近日天朗氣清 清晨4時半至日出前是最佳觀賞時機

天文館又表示，至下周一（27日）前亦可以肉眼觀賞到「五星伴月」，而清晨4時半至日出前是最佳觀賞時機。根據天文台天氣預報，高空反氣旋正為華南帶來普遍晴朗的天氣，近日天朗氣清，相信市民可把握最後兩日，欣賞到難得一遇的天文現象。