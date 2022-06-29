打孖風？｜港今年首個一號風球生效　澳門預報雙旋共舞或改變路徑

踏入風季，本港今年迎來首個，更隨時雙旋共舞。位於南海中部的熱帶氣旋將在未來兩三日大致移向廣東西部沿岸一帶，香港天文台今晚（29日）9時10分發出一號風球，指其已在本港800公里範圍內，又預料本周五（7月1日）及周末期間有狂風驟雨及雷暴。



相比本港更接近該熱帶氣旋的澳門，則已於今晚7時率先發出一號風球。其地球物理暨氣象局更表示，預料受菲律賓以東的另一低壓區發展所影響，如其採取較偏北路徑，或於近岸加強，不排除改發更高風球，但強調其強度及路徑未來仍存在較大變數。



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澳門：雙旋共舞如致較偏北移動 不排除發更高風球

澳門氣象局於今晚7時發出一號風球，並預報指位於南海中部的熱帶低氣壓，未來一兩日將逐漸增強，大致趨向廣東西部至海南島一帶，發出三號風球的機會中等至偏高。

與此同時，亦預料有另一熱帶低氣壓緊隨其後，氣象局提到，預料受菲律賓以東的另一低壓區發展所影響，該熱帶低氣壓的強度及路徑未來仍存在較大變數。如其採取較偏北路徑更接近澳門或於近岸加強，屆時不排除改發更高風球的機會。

根據聯合颱風警報中心（Joint Typhoon Warning Center）於29日美國時間早上11時顯示，位於南海中部的熱帶低氣壓（97W），將料於24小時內形成熱帶氣旋，菲律賓以東則有另一熱帶低氣壓（98W），但其於未來一天生成為熱帶氣旋的機會較低。

美國聯合颱風警報中心JTWC的預測顯示，目前除了影響香港、在南海的熱帶低氣壓97W外，尚有一個代號98W在菲律賓以東海域可能形成。(聯合颱風警報中心官網截圖)

天文台今日晚上9時10分發出一號戒備信號，表示有一熱帶氣旋，在香港約800公里內，可能影響本港。天文台指，本港明日（30日）風勢會逐漸增強，驟雨漸轉頻密，按照現時預測路徑，該熱帶低氣壓會大致移向廣東西部沿岸一帶，本港在星期五及週末期間有狂風驟雨及雷暴，海有湧浪。

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▼歐洲中期天氣預報中心ECMWF預測▼

