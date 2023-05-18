踏入初夏天氣炎熱　周末氣溫升至最高31度　未來一週天氣陰晴不定

踏入初夏，近日天氣開始炎熱，天文台預測，未來數天受一股偏南氣流仍會為廣東沿岸帶來炎熱及有驟雨的天氣，周末起天晴炎熱最高31度！不過，未來一週天氣陰晴不定，天文台表示，一道低壓槽會在下週初至中期為華南帶來雷雨，初期會有幾陣驟雨，而氣溫亦會稍為回落至最低24度。



隨著高空反氣旋在周末期間逐漸增強，該區持續炎熱，天色普遍晴朗，去到下周四（25日）起可再見陽光。適逢下周五（26日）佛誕，停辦三年的搶包山比賽，以及太平清醮飄色巡遊將會重現長洲，屆時部分時間有陽光，有一兩陣驟雨，最高氣溫將達31度。



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本周六下午將升溫至32度

近日天色陰沉沉，更不時下雨，外出時都要帶備雨傘傍身。天文台表示，一股偏南氣流正影響廣東沿岸，同時一道低壓槽正為廣東北部帶來不穩定天氣，故今日短暫時間有陽光，天氣炎熱。初時部分地區能見度頗低。晚上局部地區有驟雨及雷暴，吹和緩南至西南風。

至於未來數日，由於一股偏南氣流會在未來數天為廣東沿岸帶來炎熱及有驟雨的天氣，故周末短暫時間有陽光及炎熱，亦有幾陣驟雨。天文台預料，周六（20日）及下周日（21日）天晴炎熱最高31度，當中周六下午一時多區氣溫將升至32度，包括打鼓嶺、上水、石崗及流浮山。

天文台預料，周六下午一時多區氣溫亦升至32度，包括打鼓嶺、上水、石崗及流浮山。（天文台網站）

至於九日天氣預測方面，天文台預料，未來一週天氣陰晴不定，一道低壓槽會在下週初至中期為華南帶來雷雨。下周二（23日）起大致多雲，有幾陣驟雨，顯著降雨概率為中低，即約有30至44次平均累積雨量達到10毫米或以上，而當日下午短暫時間有陽光，氣溫亦稍為回落至最低24度。

下周五佛誕 長洲搶包山及太平清醮飄色巡遊

至於下周五（26日）正值佛誕假期，受疫情影響停辦三年的長洲搶包山比賽及太平清醮飄色巡遊將會回歸，不少人都期望可以有好天氣觀賞比賽及表演。不過，天文台則預料，當天雖然部分時間有陽光，仍有一兩陣驟雨，最高氣溫達31度。

據天文台分區天氣預報，長洲當日的氣溫介乎24至29度，而太平清醮飄色巡遊期間，氣溫亦達27至28度，如想觀賞相關表演就要記得做好防暑。

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