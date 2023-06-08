酷熱天氣｜市區最高錄33.1度　黃色工作暑熱警告生效一小時後取消

正午時份，本港普遍地區氣溫上升至31度或以上，天文台總部錄得最高氣溫達33.1度，酷熱天氣警告在中午12時30分發出。勞工處亦於12時40分發出黃色工作暑熱警告，表示部份工作環境的熱壓力頗高，一小時後、即下午1時40分取消。



勞工處發出黃色工作暑熱警告。（資料圖片/林靄怡攝)

勞工處上月推出《預防工作時中暑指引》，並依據暑熱指數制定工作暑熱警告，共分為黃色、紅色及黑色三級，提醒僱主應安排員工適時停工休息。

勞工處今日（8日）下午12時40分發出黃色工作暑熱警告，表示部分工作環境的熱壓力頗高。勞工處提醒僱主及僱員在警告生效期間採取適當措施，以預防在酷熱天氣下或高溫環境中工作而引致中暑。

▼5月18日 首發工作暑熱警告▼



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勞工處發言人指，發出工作暑熱警告時，僱主須在警告生效期間參照《預防工作時中暑指引》提供的準則和建議，為處於戶外或沒有設置空調系統的室内工作環境的僱員，根據其工作的勞動量和其他相關熱壓力風險因素所作出的評估，並在合理地切實可行的情況下按不同級別的工作暑熱警告每小時安排適當的休息時間，以減低僱員中暑的風險。

發言人也表示，僱員亦須遵照指示按時休息，如工作期間出現熱疾病的症狀，例如頭痛、頭暈、口渴、噁心，應立即到陰涼處休息和飲水，並通知僱主／管方作出適當行動。

▼5月8日 勞工處公布《預防工作時中暑指引》▼

