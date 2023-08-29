天文台：短期內廣泛地區可能受大雨影響　上水2小時錄90毫米雨量

熱帶氣旋「蘇拉」路徑與消息掀起大家關心，但「蘇拉」未至，香港天氣已先見不穩定。天文台今午（29日）2時40分發出特別天氣提示，指短期內香港廣泛地區可能受大雨影響，籲市民提高警覺。在下午3時，天文台發出新界北部水浸特別報告，天文台指，新界北部，尤其是上水一帶正受大雨影響， 在過去2小時，該區錄得超過 90 毫米雨量。



香港天文台8月29日修訂「蘇拉」預測路徑，再比之前預測「西移」。（天文台截圖）

天文台指，一道低壓槽正為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨及雷暴，一股微弱的東北季候風正影響廣東，預測今日大致多雲，有驟雨及雷暴，初時雨勢有時較大。展望未來一兩日部份時間有陽光及酷熱，接近周末風勢較大，亦有幾陣驟雨。

在正午12時，強颱風蘇拉集結在高雄之東南約530公里，預料向西北移動，時速約12公里，橫過呂宋海峽。 同時，熱帶風暴海葵集結在沖繩島之東南約1250公里，預料向西北偏西或西北移動，時速約18公里，移向琉球群島一帶。

天文台亦在正午12時發出第一個特別天氣提示，指按照現時預測路徑，蘇拉會在未來一兩日進入本港800公里範圍內，移向廣東東部沿岸至福建南部一帶。

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天文台又指，蘇拉會在未來一兩日橫過呂宋海峽，並移向廣東東部沿岸至福建南部一帶。同時，蘇拉以東的熱帶氣旋海葵會在未來兩三日大致移向琉球群島一帶，可能與蘇拉產生相互作用，令蘇拉其後的路徑變數較大，可能沿著廣東沿岸海域向西移動，或進入中國東南部內陸減弱。受蘇拉的外圍下沉氣流影響，未來兩三日廣東地區天氣酷熱。預料與蘇拉相關的驟雨會在本週後期至下週初影響南海北部及廣東沿岸。該區風勢較大，海有湧浪。

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